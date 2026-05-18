Ime Ljubomir spada u stara srpska imena koja se ponovo vraćaju u modu, a posebno se ceni zbog svog lepog i simboličnog značenja. U svojoj osnovi ono spaja dve reči - "ljubav" i "mir", pa se tradicionalno davalo dečacima sa željom da budu voljeni, srećni, staloženi i da vode miran život.

Ovo ime ima i svoje istorijske nosioce, među kojima je i Ljubomir Nenadović, značajna ličnost srpske kulture i sin prote Mateje Nenadovića. Bio je obrazovan, školovan u inostranstvu, sklon filozofiji i idejama evropskog prosvetiteljstva, a ostavio je trag u srpskoj istoriji kao putopisac i intelektualac.

Postoje i ženski oblici ovog imena, kao što su Ljubomira i Ljubomirka, dok se u drugim slovenskim jezicima javljaju varijante poput Lubomir.