Šolja kafe posle ručka mnogima je omiljeni ritual, ali malo ko zna da jedan jednostavan dodatak može dodatno pomoći varenju i smanjiti osećaj nadutosti.

Reč je o cimetu, začinu koji se već dugo koristi zbog svog prijatnog ukusa i potencijalnih blagotvornih efekata na organizam. Mnogi tvrde da upravo kombinacija kafe i cimeta može pomoći kod usporene probave, posebno posle obilnih obroka.

Zašto se cimet dodaje baš u kafu?

Kafa prirodno podstiče rad creva i ubrzava peristaltiku, ali kod osoba koje je svakodnevno piju taj efekat vremenom može oslabiti.

Cimet dodatno stimuliše varenje jer njegova eterična ulja podstiču lučenje digestivnih sokova i olakšavaju obradu hrane. Upravo zato mnogi primećuju manje nadutosti i osećaja težine nakon obroka.

Stručnjaci savetuju da se bira cejlonski cimet, koji se smatra kvalitetnijim i pogodnijim za češću upotrebu od obične kasije koja se najčešće nalazi u marketima.

Koliko cimeta je dovoljno?

Dovoljno je dodati pola male kašičice cimeta u šolju vruće kafe i dobro promešati.

Osim što daje lepšu aromu, cimet prirodno pojačava osećaj slatkoće, pa mnogi zbog njega smanjuju količinu šećera u kafi.

Kako utiče na probavu?

Istraživanja pokazuju da cimet može pomoći opuštanju mišića digestivnog trakta i smanjiti grčeve i nadimanje.

Kombinacija sa kafom kod nekih ljudi doprinosi bržem varenju i lakšem pražnjenju creva, naročito tokom popodnevnih sati kada metabolizam često usporava.

Kada treba biti oprezan?

Iako je reč o prirodnom dodatku, sa cimetom ne treba preterivati. Veće količine mogu opteretiti organizam, posebno kod osoba koje imaju problema sa jetrom ili uzimaju terapiju za razređivanje krvi.

Osobe koje pate od gastritisa, refluksa ili čira takođe bi trebalo da budu oprezne sa ovom kombinacijom, jer kafa može dodatno iritirati želudac.

Mali trikovi za još bolji efekat

Mnogi u ovu kombinaciju dodaju i kap meda ili čašu mlake vode pre kafe, kako bi dodatno podstakli varenje.

Najvažnije je, ipak, da ovakvi rituali budu deo uravnotežene ishrane i zdravijih navika, a ne zamena za ozbiljne probleme sa probavom koje treba proveriti sa lekarom.