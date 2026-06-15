Za razliku od klasičnih metoda koje se fokusiraju isključivo na dužinu kose, japanski pristup negi stavlja akcenat na teme glave, koje se smatra ključem za zdrav rast i kvalitet vlasi. Veruje se da zdravo teme znači i jača, otpornija i sjajnija kosa.

Jedan od najvažnijih koraka u ovoj rutini jeste masaža temena, koja se najčešće izvodi uz pomoć silikonskih četki ili vrhovima prstiju. Pokreti se izvode pažljivo, od potiljka ka vrhu glave, čime se podstiče cirkulacija, dubinski čisti koža glave i smanjuje napetost. Ovakva stimulacija, prema japanskoj praksi nege, može doprineti i boljem rastu kose.

Poseban segment nege je i takozvano pre-šamponsko ulje. Ono se nanosi pre pranja kako bi se uravnotežila prirodna masnoća temena, umirile eventualne iritacije i sprečilo prekomerno isušivanje. U tradicionalnoj japanskoj nezi kose često se koristi ulje kamelije, poznato po tome što kosi daje mekoću i prirodan sjaj.

Nakon pranja, posebna pažnja posvećuje se sušenju. Kosa se nežno tapka peškirom, bez grubog trljanja, dok se češljanje mokre kose izbegava kako bi se smanjilo lomljenje vlasi. Takođe, preporučuje se što ređa upotreba visokih temperatura, posebno jakog fena, kako bi se očuvala prirodna struktura kose i zadržala vlaga.

Suština ove japanske rutine nege jeste u tome da se lepota kose gradi od korena, odnosno od temena glave. Kada je teme zdravo i negovano, kosa postaje jača, gušća i vidljivo sjajnija, što ovu metodu čini sve popularnijom i van Japana.