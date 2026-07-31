Gledate svoja posla jednog popodneva, možda raspremate po kući, kada se odjednom pojavi puzeći prijatelj kog niste pozvali unutra: zmija.
Možemo sa sigurnošću reći da niko ne očekuje da nađe zmiju u svom domu, ali nemojte paničiti. Većina zmija je bezopasna. I, iskreno rečeno, zmija koja se nalazi u vašoj kući želi da bude tamo podjednako malo koliko i vi želite da ona bude tu.
Stručnjaci u nastavku objašnjavaju šta bi trebalo, a šta ne bi trebalo da uradite ako naiđete na zmiju u svom domu, kao i kako da ih uopšte sprečite da uđu.
Kako zmije završavaju u domovima
Zmije mogu završiti u vašem domu iz različitih razloga, ali oni najčešći su prilično osnovni: hrana i sklonište.
„Zmije mogu ući u kuće dok traže hranu, sklonište ili stabilnu temperaturu“, kaže Ali Bagdadi, vlasnik i glavni hvatač u organizaciji ,,The Reptile Den" u okrugu Čikaga. „Mogu ući kroz male praznine oko vrata, temeljnih zidova, ventilacionih otvora, cevi, garaža ili podruma, posebno ako su prisutni glodari.“
Melisa Amarelo, suosnivačica i izvršna direktorka organizacije ,,Advocates for Snake Preservation", napominje da zmije takođe mogu naći put do vašeg doma kada traže mesto za hibernaciju ili presvlačenje kože. „Ali zmije najčešće završavaju u kućama prateći svoj plen“, kaže ona. Zmije privlače miševi, insekti i pauci, između ostalog potencijalnog plena.
Zmije mogu ući kroz male otvore oko vašeg doma ili kroz bilo koju prazninu blizu zemlje koja nije dobro zaptivena. „Zmije mogu ući kroz bilo koja otvorena vrata (uključujući i garažna), posebno ako u blizini nema ljudi, pasa ili mačaka (zmije su uplašene i uglavnom pokušavaju da izbegnu ove životinje)“, kaže Amarelova. „Neke zmije, poput pacovskih zmija, veoma su dobri penjači i pronalaze put do kuća kroz tavan ili otvoren prozor.“
Šta uraditi ako se zmija nalazi u vašem domu
Prva stvar koju treba da uradite ako nađete zmiju u svom domu jeste da ostanete smireni i držite decu i kućne ljubimce dalje od nje, kaže Bagdadi. U većini slučajeva zmija je bezopasna, iako i dalje može da ujede. Takođe, verovatno će sama pronaći put iz kuće ako je uspela da uđe.
Uz sve to rečeno, sasvim je prirodno da se uplašite kada vidite zmiju u svojoj dnevnoj sobi, ali pokušajte da ne paničite. „Zmije neće proganjati niti juriti čoveka i obično pokušavaju da pobegnu ili da se sakriju“, kaže Bagdadi. „Ako je moguće, zatvorite je u jednu prostoriju i pratite gde se nalazi sa bezbedne udaljenosti.“
Zatim, ako vam je prijatno i sigurni ste da zmija ne predstavlja pretnju, možete sami pokušati da je uklonite iz doma. „Ako ste 100 posto sigurni da je zmija bezopasna (većina u SAD nije otrovna), možete je jednostavno podići i izneti napolje, koristeći ruke ili je počistiti u kofu ili sličnu posudu“, kaže Amarelova. „Ako niste sigurni ili vam nije prijatno da čekate da zmija sama izađe, pronalaženje stručnjaka je pravi put.“
Nakon što zmija izađe, pronalaženje mesta kroz koje je ušla i zaptivanje te praznine je dobar sledeći korak. „Pronalaženje načina na koji su ušle i zaptivanje tog otvora je dobra ideja, jer zmije verovatno nisu jedine koje ga koriste“, kaže Amarelova.
Šta ne treba raditi ako se zmija nalazi u vašem domu
Osim ako niste potpuno sigurni da je u pitanju neotrovna zmija, nemojte je podizati. „Ne pokušavajte da rukujete zmijom, da je jurite niti da joj naudite“, kaže Bagdadi. To znači da ne treba da je napadate niti da je plašite. Ovo će uplašiti zmiju i može je naterati na odbranu, što znači da bi mogla uzvratiti napadom i ujesti vas ili odmileti na novo mesto gde je nećete moći pronaći.
Kada pozvati stručnjaka
Ako vam je u bilo kom trenutku neprijatno ili niste sigurni da li je u pitanju otrovna zmija, pozovite profesionalca.
„Pozovite stručnjaka ako ne možete sa sigurnošću da identifikujete zmiju, ako postoji mogućnost da je otrovna, ako se krije na nepristupačnom mestu ili ako vam nije prijatno da je bezbedno uklonite“, kaže Bagdadi. „Takođe možete proveriti sa lokalnim herpetološkim društvom ili na veb-sajtu Odeljenja za prirodne resurse vaše države da li se otrovne zmije uopšte nalaze u vašem okrugu.“
Neke od uobičajenih otrovnih zmija uključuju zvečarke, vodene mokasine, bakroglave i koralne zmije, navodi Amarelova. Ali to ne znači da treba da bude ubijena (s vaše strane ili bilo koga drugog), jer zmije značajno doprinose lokalnim ekosistemima. „Platforme 'Free Snake Relocation' i 'Animal Help Now' navode ljude koji su se obavezali da ne ubijaju zmije“, kaže ona o resursima koje možete kontaktirati za profesionalnu pomoć.
Kako sprečiti zmije da uđu u vaš dom
Sprečavanje zmija da uđu u vaš dom lakše je nego što mislite. „Zaptijte praznine oko temelja, postavite metlice na dno vrata, popravite oštećene mrežice za prozore, smanjite nered u blizini kuće i rešite bilo kakav problem sa glodarima“, kaže Bagdadi. „Držanje ogrevnog drveta, šipražja i otpada dalje od kuće takođe može pomoći.“
Amarelova se slaže i strogo savetuje protiv korišćenja repelenata za zmije, kao što su komercijalne granule koje se mogu naći u prodavnicama građevinskog materijala ili domaći pravljeni preparati poput eteričnih ulja. „Repelenti za zmije (domaći preparati i komercijalni proizvodi) ne deluju“, kaže ona. „Jedini način da držite zmije napolju jeste da zatvorite sve otvore na kući. Ako vaš kažiprst može da stane, moći će i većina zmija.“
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