Dodatnu snagu ovom tranzitu daje Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, koja se prvi put posle 12 godina nalazi u ovom znaku. Njihov spoj donosi talas optimizma, samopouzdanja i prilike za velike životne promene.

Ovaj period podstiče mnoge da pokažu svoje talente, pokrenu dugo odlagane planove i hrabro zakorače ka ostvarenju ciljeva. Jupiter u Lavu posebno nagrađuje one koji veruju u sebe, preuzimaju inicijativu i ne plaše se da budu u centru pažnje.

Na ljubavnom planu očekuju se intenzivne emocije, nova zaljubljivanja i romantični trenuci, dok poslovno i finansijski mogu da se otvore vrata napretka, unapređenja i novih izvora zarade. Najviše koristi mogu imati ljudi koji se bave kreativnim poslovima, vode sopstveni biznis ili su spremni da preuzmu rizik.

Ipak, astrolozi upozoravaju da ovaj aspekt može pojačati i ego, preterano samopouzdanje i potrebu za pažnjom, pa će uspeh zavisiti od sposobnosti da se pronađe ravnoteža između ambicije i realnog sagledavanja situacije.

Najpovoljniji uticaj ovog perioda osetiće Lavovi, Strelčevi, Ovnovi, Blizanci i Vage, kojima se otvaraju brojne prilike za lični razvoj, ljubav i profesionalni uspeh.