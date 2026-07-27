Astrolozi upozoravaju da će njegov uticaj posebno snažno osetiti Ovnovi, Rakovi, Vage i Jarčevi.

Saturn će se kretati retrogradno kroz znak Ovna sve do decembra, a posledice ovog perioda mogle bi se osećati i tokom prvih meseci 2027. godine. Ovaj tranzit mnoge će naterati da se vrate na teme koje su ostale nerešene i da se suoče sa rezultatima svojih ranijih odluka.

U astrologiji Saturn simbolizuje odgovornost, vreme, granice i posledice. Kada se kreće retrogradno, često donosi potrebu da se preispitaju planovi, odnosi i odluke za koje smo mislili da su već završene.

Ovan - vreme je za ozbiljne odluke

Ovnovi će morati da procene da li su njihovi dosadašnji izbori zaista bili pravi. Promene na poslu, nove veze ili poslovni poduhvati mogu proći kroz svojevrsni test.

U ljubavi će se otvoriti pitanja o budućnosti i odgovornosti, dok će na poslovnom planu biti važno da realno sagledaju svoje mogućnosti i ne preuzimaju više nego što mogu da iznesu.

Rak - karijera i odgovornost dolaze u prvi plan

Rakove očekuje period važnih promena na profesionalnom planu. Novi projekti, veća odgovornost ili odluka o promeni posla pokazaće da li su napravljeni pravi izbori.

Najveći izazov biće uspostavljanje ravnoteže između karijere i privatnog života. U emotivnim odnosima biće potrebno više sigurnosti, stabilnosti i konkretnih planova.

Vaga - odnosi prolaze kroz ozbiljan test

Vage će se suočiti sa važnim pitanjima u partnerskim i poslovnim odnosima. Teme poput zajedničkog života, braka, novca i obaveza mogu postati neizbežne.

Veze koje imaju čvrste temelje mogu postati još stabilnije, dok će odnosi koji već duže vreme imaju probleme morati da se suoče sa onim što je dugo potiskivano.

Jarac – velike odluke vezane za dom i porodicu

Jarčevi će najveću pažnju posvetiti domu, porodici i imovinskim pitanjima. Mnogi će razmišljati o selidbi, renoviranju ili rešavanju pitanja nekretnina.

U porodičnim i partnerskim odnosima najvažnije će biti pitanje sigurnosti, zajedničke budućnosti i ravnomerne podele odgovornosti.

Kada Saturn sredinom decembra ponovo krene direktnim hodom, mnoge odluke donešene tokom retrogradnog perioda počeće da daju konkretne rezultate. Ipak, potpuna slika promena koje ovaj period donosi mogla bi da bude jasnija tek tokom prvih meseci 2027. godine.