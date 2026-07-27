Stručnjak je otkrio koju namirnicu bi trebalo da uvrstite u ishranu ukoliko želite da smanjite nivo holesterola.

Održavanje zdrave i uravnotežene ishrane važno je za zdravlje, a poboljšanje prehrambenih navika posebno je značajno za osobe koje imaju povišen holesterol. Dr Oliver Gutman, konsultant kardiolog u bolnici Wellington, koja je deo zdravstvenog sistema HCA Healthcare UK, objasnio je na koje namirnice treba obratiti pažnju, a jedna namirnica iz supermarketa posebno se izdvaja.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorava da bi, u cilju snižavanja holesterola, trebalo smanjiti unos masne hrane, naročito namirnica bogatih zasićenim mastima.

Dr Gutman savetuje da u ishrani treba povećati unos voća, povrća, integralnih žitarica i nemasnih proteina. Takođe je važno smanjiti unos zasićenih i trans masti koje se nalaze u masnom mesu, prženoj hrani i prerađenim grickalicama. Umesto njih, prednost treba dati zdravim mastima iz namirnica poput avokada, orašastih plodova i maslinovog ulja.

Ipak, jedna namirnica posebno se izdvaja kao dobar izbor za osobe koje žele da smanje holesterol – avokado.

Britanska fondacija za srce navodi da je avokado bogat vitaminima, mineralima i vlaknima, kao i zdravim nezasićenim mastima. Zbog toga se dobro uklapa u ishranu koja doprinosi zdravlju srca, poput mediteranske i DASH ishrane.

Avokado ima kremastu teksturu i bogat ukus, zbog čega može da bude dobra zamena za namirnice poput sira, putera i masnog mesa, koje sadrže veće količine nezdravih masti.

Možete ga dodati na tost, u sendvič, fajitu ili burito.

„Holesterol je masna supstanca koja se nalazi u krvi i neophodna je za izgradnju ćelija i proizvodnju određenih hormona“, objašnjava dr Gutman.

Postoje dve glavne vrste holesterola - lipoprotein male gustine (LDL) i lipoprotein velike gustine (HDL).

„LDL se često naziva ‘lošim’ holesterolom jer njegov povišen nivo može dovesti do nakupljanja naslaga u arterijama i povećati rizik od srčanih bolesti“, objašnjava dr Gutman. „HDL se, sa druge strane, naziva 'dobrim' holesterolom jer pomaže u uklanjanju LDL holesterola iz krvotoka.“