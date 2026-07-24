

Blizanci - zato što misle da sve znaju

Blizanci su poznati po svojoj komunikativnosti i brzom razmišljanju, ali astrolozi upozoravaju: ponekad ih to dovede do toga da deluju površno ili nepromišljeno. Njihova sposobnost da razgovaraju o svemu često zamagli pravi fokus, pa odluke mogu biti pomalo haotične. Njihova snalažljivost je neverovatna, ali ponekad izgube vezu sa stvarnošću.

Ribe - zato što zaboravljaju na praktičnost

Ribe su sanjari, empatični i emotivni. To je predivno, ali astrolozi kažu da ponekad previše veruju intuiciji, pa praktične stvari zaborave. Ribe žive u svom svetu, što ih čini neverovatno kreativnim, ali i sklonom greškama koje drugi odmah primete.

Vodolija - zato što je previše ekscentrična

Vodolije su originalne, nekonvencionalne i često idu protiv pravila, što je čini fascinantnim znakom. Ali astrolozi primećuju da njihova ekscentričnost ponekad vodi do bizarnog ponašanja ili odluka koje deluju potpuno iracionalno. Vodolija je misaona sloboda u najčistijem obliku, ali može da zbuni sve oko sebe.



Lav - jer misli da je uvek u pravu

Lavovi su harizmatični, samouvereni i puni energije, ali astrolozi kažu da ponekad toliko veruju u svoje mišljenje da zaboravljaju da slušaju druge. Lavovi znaju da osvoje prostor, ali ponekad im to donese greške koje bi drugi izbegli.

Naravno, ovo ne znači da su ovi znakovi „glupi“ u pravom smislu, astrolozi napominju da je ovo više zabavna analiza karaktera. Svaki znak ima svoje vrline i mane, a upravo te osobine čine nas jedinstvenim i zanimljivim. Dakle, sledeći put kada budete gledali horoskop i smejali se „glupostima“ drugih znakova, setite se, možda su baš njihove mane ono što ih čini posebima.