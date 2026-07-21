Redovno organizovanje nesesera nije bitno samo zbog izgleda i urednosti. Uklanjanjem starih kozmetičkih proizvoda možete smanjiti rizik od iritacija, infekcija i drugih neprijatnosti koje može izazvati šminka kojoj je istekao rok trajanja.

Mnogi proizvodi ostaju u neseserima znatno duže nego što bi trebalo, naročito omiljeni ruževi, maskare i palete senki koje često koristimo godinama.

Međutim, kozmetika nema neograničen vek trajanja. Vremenom može postati pogodno mesto za razmnožavanje bakterija.

Svaki kontakt proizvoda sa kožom, rukama ili četkicama može uneti mikroorganizme. Posebnu pažnju treba obratiti na proizvode koji se koriste oko očiju i na usnama.

Maskara je među proizvodima koji najbrže mogu postati rizični za upotrebu.

Koliko dugo mogu da traju ostali kozmetički proizvodi?

Olovke za oči mogu se koristiti i do dve godine, pod uslovom da se redovno oštre i održavaju čistim.

Senke u prahu uglavnom imaju rok upotrebe oko dve godine, dok kremaste teksture obično traju kraće.

Tečni puder i korektor preporučljivo je zameniti nakon otprilike godinu dana, jer se vremenom mogu promeniti njihova tekstura i kvalitet.

Puderi u kamenu, bronzeri i rumenila mogu trajati duže, ali je važno redovno čistiti četkice i sunđere koji dolaze u kontakt sa njima.

Ukoliko proizvod promeni miris, boju, teksturu ili primetite da se razdvaja, ne bi trebalo da ga koristite, bez obzira na to kada je kupljen.

Ni ruž nije proizvod koji traje zauvek.

Omiljeni karmin takođe ima ograničen rok upotrebe. Klasični ruževi najčešće mogu trajati oko dve godine, dok sjajevi za usne imaju kraći vek i obično se koriste nekoliko meseci do godinu dana.

Dodatni oprez je potreban ako je proizvod korišćen tokom prehlade ili pojave herpesa, jer tada postoji veći rizik od ponovne kontaminacije.

Čist neseser doprinosi bezbednijoj upotrebi šminke.

Nije dovoljno samo pratiti rok trajanja kozmetike. Četkice, sunđeri i aplikatori takođe mogu zadržavati bakterije, zbog čega ih je potrebno redovno prati i menjati.

Povremeno čišćenje nesesera i uklanjanje stare šminke mogu pomoći u sprečavanju iritacija i doprineti zdravijem izgledu kože.

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