Prva dama Sjedinjenih Američkih Država stigla je na stadion u Nju Džersiju zajedno sa suprugom, američkim predsednikom Donaldom Trampom, dok je u svečanoj loži bio i predsednik FIFA Đani Infantino. Na kraju je Španija posle produžetaka savladala Argentinu rezultatom 1:0 i stigla do nove svetske titule.

Ipak, osim sportskog spektakla, komentarisao se i modni izbor Melanije Tramp. Umesto glamurozne haljine ili strogo krojenog odela, odlučila se za jednostavan, ali veoma efektan stajling koji je idealan za letnje dane.

Melanija Tramp još jednom je dokazala da nije potrebno nositi usku garderobu da biste izgledali vitkije. Na finalu Svetskog prvenstva pojavila se u belim pantalonama ravnog kroja sa visokim strukom, modelu koji izdužuje noge, naglašava struk i vizuelno stanjuje figuru. U kombinaciji sa jednostavnom belom majicom i laganom jaknom, postigla je efekat zbog kog mnogi modni stručnjaci tvrde da žena može da izgleda i nekoliko kilograma mršavije - bez dijete i bez visokih potpetica.

Mnogi su primetili da je izbor neutralnih nijansi bio pun pogodak, jer nije odavao utisak da favorizuje bilo koju reprezentaciju, već je izgledao elegantno i primereno velikom sportskom događaju. Posebna prednost ovog stajlinga jeste to što ga gotovo svaka žena može lako da rekreira. Bela majica, bele pantalone i lagana jakna u zemljanim tonovima komadi su koji se već nalaze u većini garderobera, a uz nekoliko pažljivo odabranih detalja mogu izgledati veoma sofisticirano.

Kosu je nosila raspuštenu, oblikovanu u prepoznatljive blage talase, dok je šminka bila svedena i prirodna. Melanija je tako još jednom pokazala da upečatljiv modni utisak ne zavisi od raskošnih haljina i skupocenih aksesoara, već od dobro uklopljenih klasika koji nikada ne izlaze iz mode.