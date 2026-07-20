To ne znači da ih očekuje loš mesec u svakom smislu, već da će biti potrebno više strpljenja, fleksibilnosti i opreza kako bi uspešno prevazišli prepreke.

Rak

Rakovi bi tokom avgusta mogli da osećaju veći emotivni pritisak. Mogući su nesporazumi sa članovima porodice ili partnerom, kao i dileme u vezi sa važnim životnim odlukama. Strpljenje i otvoren razgovor biće ključ za rešavanje problema.

Devica

Device bi mogle da se suoče sa povećanim obavezama na poslu i osećajem da nose prevelik teret. Moguća su kašnjenja, promene planova ili dodatni troškovi. Važno je da ne preuzimaju više nego što mogu da postignu i da pronađu vreme za odmor.

Škorpija

Za Škorpije avgust može doneti tenziju u odnosima sa ljudima iz okruženja. Nesporazumi i različita očekivanja mogli bi da dovedu do konflikata, posebno ako budu reagovali impulsivno. Miran pristup i spremnost na kompromis pomoći će im da izbegnu veće probleme.

Jarac

Jarčevi bi mogli da osete usporavanje na poslovnom planu. Neki projekti neće se razvijati željenom brzinom, a moguće su i finansijske brige koje će zahtevati pažljivo planiranje. Ipak, upornost će im pomoći da postave dobre temelje za naredni period.

Iako avgust ovim znacima može doneti više izazova nego ostalima, astrolozi ističu da su upravo ovakvi periodi prilika za lični razvoj. Uz strpljenje, promišljene odluke i otvorenost za promene, mnoge prepreke mogu se pretvoriti u vredna iskustva.