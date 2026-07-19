Koncert na milanskom hipodromu San Siro okupio je oko 80.000 ljudi, a bio je drugi i poslednji nastup ovog izvođača u Italiji u okviru svetske turneje. Organizatori su u početku pokušali da sačekaju da se vremenski uslovi poboljšaju, ali je zbog naglog pogoršanja oluje koncert morao biti otkazan.

Veliki komadi grada pogodili su nekoliko ljudi u glavu, zbog čega su intervenisale ekipe hitne pomoći. Vatrogasci su potom započeli evakuaciju posetilaca kako bi se bezbedno napustio prostor događaja.

Bad Bani je pre prekida uspeo da izvede samo pet pesama, nakon čega je nastup završen. Zbog velikog broja ljudi i vanredne situacije, privremeno je zatvorena i obližnja stanica metroa Urugvaj kako bi se lakše kontrolisao izlazak publike.

Obožavaoci sada čekaju zvanične informacije o mogućem povraćaju novca za ulaznice ili eventualnom novom terminu koncerta. Italijanski mediji podsećaju da je u sličnim situacijama ranije bilo slučajeva kada su izvođači vraćali novac publici nakon otkazivanja nastupa.