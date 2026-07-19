Cerulean plava boja ovog leta vraća se među najveće modne trendove, a posebno se ističe na sandalama koje jednostavnim kombinacijama daju sofisticiran i osvežen izgled. Ova nijansa, koja podseća na vedro letnje nebo, predstavlja zanimljivu alternativu klasičnim crnim, braon i bež modelima.

Iako nije novitet u svetu mode, cerulean plava ponovo privlači veliku pažnju. Panton ju je još 2000. godine proglasio bojom godine, a od tada se redovno vraća na modne piste i u kolekcije poznatih brendova. Njena posebnost je u tome što je dovoljno nežna da se lako uklopi u različite odevne kombinacije, ali i dovoljno upečatljiva da celom stajlingu doda dozu elegancije.

Ljubitelji mode ovu nijansu pamte i zahvaljujući kultnom filmu „Đavo nosi Pradu“, u kojem se cerulean plava spominje kao primer uticaja visoke mode na svakodnevno odevanje. Danas se ona ponovo vraća u velikom stilu, naročito kada su u pitanju modni dodaci.

Plave sandale u ovoj nijansi posebno dobro izgledaju uz bele haljine, lanene komplete, pamučne košulje i jednostavne letnje kombinacije. U spoju sa belom bojom stvaraju utisak svežine, elegancije i luksuza. Osim toga, odlično se uklapaju i sa teksasom, roze haljinama, pastelnim žutim tonovima i prugastim komadima koji su nezaobilazni tokom leta.

Zahvaljujući svojoj svestranosti i efektnom izgledu, sandale u cerulean plavoj boji našle su se u kolekcijama brojnih haj strit i premijum brendova, potvrđujući da je reč o trendu koji se lako uklapa u svakodnevni stil.