Lepota i Moda
Nisu ni žute, ni crvene, nego samo ove: Srpkinje se otimaju za ovu boju cipela, najpopularnija je ovog leta
Ova upečatljiva nijansa lako se kombinuje sa belim haljinama
Lepota i Moda
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Nisu ni žute, ni crvene, nego samo ove: Srpkinje se otimaju za ovu boju cipela, najpopularnija je ovog leta
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