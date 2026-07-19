Upravo tim pitanjem bavilo se istraživanje kompanije MyHeritage, koje je analiziralo datume rođenja 1.000 dobitnika nekih od najprestižnijih svetskih priznanja.

U analizu su bili uključeni osvajači Oskara, Gremija, Zlatnog globusa, Nobelove nagrade, Pulicera, Bukerove nagrade, Zlatne palme, Mišlenovih zvezdica, olimpijskih medalja, kao i svetski fudbalski šampioni. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi da li postoje datumi ili meseci rođenja koji se češće pojavljuju među izuzetno uspešnim ljudima.

Prema rezultatima, 30. april izdvojio se kao datum na koji je rođen najveći broj nagrađivanih pojedinaca. Među njima su glumica Kloris Ličman, kao i poznate ličnosti poput Trevisa Skota, Gal Gadot i Kirsten Danst.

Na drugom mestu našao se 27. april, datum rođenja osam nagrađivanih osoba iz analiziranog uzorka. Među njima su pevačica Lizo, glumica Sali Hokins, kao i poznati kuvari Martin Berasategi i Lea Linster.

Kada su u pitanju meseci, april je zauzeo prvo mesto sa ukupno 99 uspešnih i nagrađivanih ljudi. U ovom mesecu rođene su i brojne poznate ličnosti, među kojima su Ema Tompson, Barbra Strajsend, Ema Votson i Viktorija Bekam. Visoko na listi našli su se i novembar sa 94, kao i mart sa 92 nagrađivane osobe.

S druge strane, februar je bio mesec sa najmanjim brojem dobitnika prestižnih priznanja u analiziranom uzorku, dok se odmah iza njega našao decembar.

Iako rezultati pokazuju zanimljive obrasce, oni predstavljaju statističko zapažanje i ne dokazuju da datum ili mesec rođenja određuju nečiji uspeh. Na životni put i ostvarene rezultate utiču brojni faktori poput obrazovanja, rada, prilika i ličnih okolnosti.