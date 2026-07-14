Zdrava ishrana ima važnu ulogu u očuvanju kardiovaskularnog sistema, a određene vrste voća mogu biti posebno korisne zbog velikog sadržaja antioksidanasa, vitamina i vlakana.

Prema kardiologu dr Baskaru Semiti, pojedine voćke mogu pomoći u smanjenju faktora koji utiču na zdravlje krvnih sudova, uključujući oksidativni stres i nakupljanje masnih naslaga.

BOROVNICE

Borovnice su bogate antioksidansima koji mogu pomoći u zaštiti krvnih sudova od oštećenja izazvanih oksidativnim stresom.

Stručnjaci navode da je upravo oksidativni stres jedan od faktora koji može doprineti stvaranju plaka u arterijama. Redovno unošenje bobičastog voća deo je ishrane koja podržava zdravlje srca.

CITRUSNO VOĆE

Pomorandže, limun i grejp obiluju vitaminom C, važnim antioksidansom koji pomaže zaštiti ćelija od oštećenja.

Prema rečima kardiologa, vitamin C ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja krvnih sudova i može doprineti boljoj funkciji kardiovaskularnog sistema.

Zdravlje srca zahteva više od jedne namirnice

Iako određene vrste voća mogu biti koristan deo ishrane, stručnjaci naglašavaju da zdravlje srca zavisi od celokupnog načina života.

Pored pravilne ishrane, važno je:

redovno se kretati i vežbati

smanjiti stres

izbegavati pušenje

održavati zdravu telesnu težinu

Uključivanje voća bogatog antioksidansima može biti jedan od jednostavnih koraka ka zdravijoj ishrani i boljoj brizi o srcu.

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