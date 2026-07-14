Prema astrolozima, odmah nakon mladog Meseca u Raku, 15. jula 2026. godine počinje jedan od najzanimljivijih astroloških perioda ovog leta. Tada se aktivira retki kosmički kod 4-4-4-4, konfiguracija u kojoj četiri moćne planete zauzimaju četvrti stepen svojih znakova, a njihov uticaj trajaće sve do 25. jula.
U ovom neobičnom planetarnom rasporedu učestvuju Jupiter u Lavu, Uran u Blizancima, Neptun u Ovnu i Pluton u Vodoliji.
Astrolozi ovaj period nazivaju vremenom kosmičke rekonstrukcije, jer broj četiri simbolizuje stabilnost, temelje, red i izgradnju nečeg novog. Četiri planete aktiviraju energiju četvrtog stepena, koji u numerologiji predstavlja sigurnost, strukturu i stvaranje čvrstih oslonaca za budućnost.
To nije period praznih obećanja i velikih maštanja, već vreme kada ideje mogu da se pretvore u konkretna dela.
Najvažniji astrološki aspekti
Mladi Mesec u Raku 14. jula priprema teren za emotivne promene, a zatim slede ključni planetarni aspekti:
- 15. jul – Uran pravi sekstil sa Neptunom
- 18. jul – Uran pravi trigon sa Plutonom
- 20. jul – Jupiter pravi trigon sa Neptunom i opoziciju sa Plutonom
- 21. jul – Jupiter pravi sekstil sa Uranom
- 25. jul – Neptun pravi sekstil sa Plutonom
Prema astrolozima, ovaj period donosi priliku da se naprave važni životni potezi.
Jupiter simbolizuje rast i nove mogućnosti, Uran donosi iznenadne promene, Neptun pojačava intuiciju, dok Pluton pokreće duboke životne transformacije.
Savet je da obratite pažnju na nove ideje, slučajne susrete i unutrašnji osećaj, jer ono što sada izgleda kao sitnica može postati početak velike životne promene.
Ovan
Ovnovi ulaze u period ličnog buđenja. Više nije vreme za impulsivne odluke, već za promišljene poteze i jasne ciljeve. Novi ljudi i nove ideje mogu otvoriti vrata velikim promenama.
Poruka astrologa: Ne trošite energiju na sve, birajte ono što zaista vredi.
Bik
Bikovi će preispitivati odnos prema novcu, sigurnosti i životnim prioritetima. Ono što je nekada delovalo stabilno možda više neće biti dovoljno.
Poruka astrologa: Prava sigurnost nije samo ono što imate, već ono što vam donosi mir.
Blizanci
Pred Blizancima je period mentalnog buđenja. Novi razgovori, informacije i odluke mogu potpuno promeniti pogled na budućnost.
Poruka astrologa: Jedna ideja može promeniti ceo vaš život.
Rak
Rakovi će snažno osetiti uticaj ovog perioda. Posle emotivnih preispitivanja dolazi vreme da počnu da grade život kakav zaista žele.
Poruka astrologa: Osetljivost je vaša snaga, a ne slabost.
Lav
Jupiter donosi Lavovima više samopouzdanja, uspeha i prilika za napredak. Ipak, važno je da oko sebe imaju ljude koji ih iskreno podržavaju.
Poruka astrologa: Pravi uspeh dolazi kada prestanete da dokazujete svoju vrednost onima koji je ne vide.
Devica
Device će morati da popuste kontrolu i dozvole promenama da uđu u njihov život. Promene na poslu ili u svakodnevnim navikama mogu doneti veliko olakšanje.
Poruka astrologa: Ne gradite novi život kroz iscrpljivanje, već kroz pametnije izbore.
Vaga
Pred Vagama su nove prilike kroz prijateljstva, partnerstva i društvene kontakte. Okružite se ljudima koji vas inspirišu.
Poruka astrologa: Ne tražite samo mir, već odnose u kojima možete da rastete.
Škorpija
Škorpije mogu napraviti veliki zaokret u karijeri ili promeniti životni pravac. Pre toga moraće da se oslobode starih strahova.
Poruka astrologa: Najveća snaga dolazi iznutra, a ne iz potrebe da sve kontrolišete.
Strelac
Pred Strelčevima se otvaraju novi putevi kroz putovanja, obrazovanje i velike životne planove.
Poruka astrologa: Vreme je da prestanete da sanjate male snove.
Jarac
Jarčevi menjaju odnos prema novcu, poslu i sopstvenoj vrednosti. Ovaj period može doneti potpuno novu finansijsku perspektivu.
Poruka astrologa: Stabilnost ne znači kontrolisati sve, već donositi mudre odluke.
Vodolija
Vodolije će najjače osetiti ovaj kosmički talas, jer Pluton prolazi kroz njihov znak. Ovo je vreme velikih promena identiteta i životnog puta.
Poruka astrologa: Ne postajete druga osoba, otkrivate ono što ste oduvek bili.
Ribe
Ribe će konačno dobiti priliku da svoje talente pretvore u nešto opipljivo i korisno. Vreme je da prestanu da potcenjuju sebe.
Poruka astrologa: Snovi postaju stvarnost tek kada dobiju konkretan oblik.
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