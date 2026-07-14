Prema astrolozima, odmah nakon mladog Meseca u Raku, 15. jula 2026. godine počinje jedan od najzanimljivijih astroloških perioda ovog leta. Tada se aktivira retki kosmički kod 4-4-4-4, konfiguracija u kojoj četiri moćne planete zauzimaju četvrti stepen svojih znakova, a njihov uticaj trajaće sve do 25. jula.

U ovom neobičnom planetarnom rasporedu učestvuju Jupiter u Lavu, Uran u Blizancima, Neptun u Ovnu i Pluton u Vodoliji.

Astrolozi ovaj period nazivaju vremenom kosmičke rekonstrukcije, jer broj četiri simbolizuje stabilnost, temelje, red i izgradnju nečeg novog. Četiri planete aktiviraju energiju četvrtog stepena, koji u numerologiji predstavlja sigurnost, strukturu i stvaranje čvrstih oslonaca za budućnost.

To nije period praznih obećanja i velikih maštanja, već vreme kada ideje mogu da se pretvore u konkretna dela.

Najvažniji astrološki aspekti

Mladi Mesec u Raku 14. jula priprema teren za emotivne promene, a zatim slede ključni planetarni aspekti:

15. jul – Uran pravi sekstil sa Neptunom

– Uran pravi sekstil sa Neptunom 18. jul – Uran pravi trigon sa Plutonom

– Uran pravi trigon sa Plutonom 20. jul – Jupiter pravi trigon sa Neptunom i opoziciju sa Plutonom

– Jupiter pravi trigon sa Neptunom i opoziciju sa Plutonom 21. jul – Jupiter pravi sekstil sa Uranom

– Jupiter pravi sekstil sa Uranom 25. jul – Neptun pravi sekstil sa Plutonom

Prema astrolozima, ovaj period donosi priliku da se naprave važni životni potezi.

Jupiter simbolizuje rast i nove mogućnosti, Uran donosi iznenadne promene, Neptun pojačava intuiciju, dok Pluton pokreće duboke životne transformacije.

Savet je da obratite pažnju na nove ideje, slučajne susrete i unutrašnji osećaj, jer ono što sada izgleda kao sitnica može postati početak velike životne promene.

Ovan

Ovnovi ulaze u period ličnog buđenja. Više nije vreme za impulsivne odluke, već za promišljene poteze i jasne ciljeve. Novi ljudi i nove ideje mogu otvoriti vrata velikim promenama.

Poruka astrologa: Ne trošite energiju na sve, birajte ono što zaista vredi.

Bik

Bikovi će preispitivati odnos prema novcu, sigurnosti i životnim prioritetima. Ono što je nekada delovalo stabilno možda više neće biti dovoljno.

Poruka astrologa: Prava sigurnost nije samo ono što imate, već ono što vam donosi mir.

Blizanci

Pred Blizancima je period mentalnog buđenja. Novi razgovori, informacije i odluke mogu potpuno promeniti pogled na budućnost.

Poruka astrologa: Jedna ideja može promeniti ceo vaš život.

Rak

Rakovi će snažno osetiti uticaj ovog perioda. Posle emotivnih preispitivanja dolazi vreme da počnu da grade život kakav zaista žele.

Poruka astrologa: Osetljivost je vaša snaga, a ne slabost.

Lav

Jupiter donosi Lavovima više samopouzdanja, uspeha i prilika za napredak. Ipak, važno je da oko sebe imaju ljude koji ih iskreno podržavaju.

Poruka astrologa: Pravi uspeh dolazi kada prestanete da dokazujete svoju vrednost onima koji je ne vide.

Devica

Device će morati da popuste kontrolu i dozvole promenama da uđu u njihov život. Promene na poslu ili u svakodnevnim navikama mogu doneti veliko olakšanje.

Poruka astrologa: Ne gradite novi život kroz iscrpljivanje, već kroz pametnije izbore.

Vaga

Pred Vagama su nove prilike kroz prijateljstva, partnerstva i društvene kontakte. Okružite se ljudima koji vas inspirišu.

Poruka astrologa: Ne tražite samo mir, već odnose u kojima možete da rastete.

Škorpija

Škorpije mogu napraviti veliki zaokret u karijeri ili promeniti životni pravac. Pre toga moraće da se oslobode starih strahova.

Poruka astrologa: Najveća snaga dolazi iznutra, a ne iz potrebe da sve kontrolišete.

Strelac

Pred Strelčevima se otvaraju novi putevi kroz putovanja, obrazovanje i velike životne planove.

Poruka astrologa: Vreme je da prestanete da sanjate male snove.

Jarac

Jarčevi menjaju odnos prema novcu, poslu i sopstvenoj vrednosti. Ovaj period može doneti potpuno novu finansijsku perspektivu.

Poruka astrologa: Stabilnost ne znači kontrolisati sve, već donositi mudre odluke.

Vodolija

Vodolije će najjače osetiti ovaj kosmički talas, jer Pluton prolazi kroz njihov znak. Ovo je vreme velikih promena identiteta i životnog puta.

Poruka astrologa: Ne postajete druga osoba, otkrivate ono što ste oduvek bili.

Ribe

Ribe će konačno dobiti priliku da svoje talente pretvore u nešto opipljivo i korisno. Vreme je da prestanu da potcenjuju sebe.

Poruka astrologa: Snovi postaju stvarnost tek kada dobiju konkretan oblik.