Prirodni piling za lice može pomoći da koža bude čistija, glatkija i blistavija, jer uklanja mrtve ćelije kože, podstiče obnovu i omogućava da kreme i serumi bolje deluju. Redovna nega pilingom može doprineti smanjenju mitisera, bubuljica, suvoće i nepravilnosti na koži.

Tokom vremena, mrtve ćelije se nakupljaju na površini lica i mogu začepiti pore, što dovodi do pojave bubuljica i masnije kože. Piling ih uklanja, poboljšava cirkulaciju i daje koži mekši i zdraviji izgled. Ipak, važno je ne preterivati – masnija koža može se pilingovati dva do tri puta nedeljno, dok je suvoj koži dovoljno jednom nedeljno.

Za prirodni piling najčešće se koriste sastojci poput šećera, kafe, ovsenih pahuljica, kukuruznog brašna, meda i prirodnih ulja. Šećer je blaži izbor jer sadrži prirodne kiseline korisne za kožu, dok so može biti pregruba za osetljivo lice. Kao baza se često koriste maslinovo, bademovo ili kokosovo ulje, koje kožu dodatno hrane i hidriraju.

Neki od popularnih domaćih recepata su piling od meda, zelenog čaja i šećera, koji osvežava kožu i pomaže kod nepravilnosti; piling od meda i cimeta, koji se koristi za problematičnu kožu; kao i kombinacija kefira i ovsenih pahuljica koja nežno uklanja mrtve ćelije i omekšava lice.

Među jednostavnim tretmanima su i piling od mlevene kafe i vode, piling od sode bikarbone, šećera i kokosovog ulja, kao i kombinacije sa bananom, aktivnim ugljem ili lavandinim uljem. Svaki od ovih tretmana može doprineti boljem izgledu kože, ali treba ga prilagoditi tipu kože.

Piling nije preporučljiv osobama koje imaju izrazito osetljivu kožu, rane, ekceme, herpes ili druge iritacije. Takođe, treba izbegavati područje oko očiju jer je koža tamo posebno tanka i osetljiva.

Nakon pilinga lice treba isprati mlakom vodom, zatim kratko hladnom vodom i naneti hidratantnu kremu. Domaće pilinge ne treba praviti u velikim količinama jer ne sadrže konzervanse i brzo se kvare.

Osim prirodnih pilinga, postoje i kupovni proizvodi, hemijski i enzimski pilinzi koji mogu biti efikasni, ali je važno izabrati tretman prema potrebama kože.

Najvažnije pravilo je umerenost, pravilno korišćen piling može pomoći da koža izgleda svežije, mekše i zdravije, ali prečesta ili gruba upotreba može izazvati iritacije i oštetiti prirodnu zaštitnu barijeru kože.