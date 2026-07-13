Prema astrološkim tumačenjima, avgust bi mogao da bude posebno povoljan period za Bikove i Lavove, kojima se predviđa finansijski napredak, nove poslovne prilike i nagrada za dosadašnji trud.

Bikovima bi ovaj period mogao da donese rezultate dugog rada i strpljenja. Moguće su nove prilike za zaradu, dodatni izvori prihoda ili neočekivani finansijski dobitak. Astrolozi smatraju da bi njihova upornost i praktičan pristup sada mogli posebno da dođu do izražaja, uz savet da budu otvoreni za promene i nove mogućnosti.

Lavove, prema verovanju astrologa, očekuje period većeg samopouzdanja i poslovne afirmacije. Njihove ideje, trud i zalaganje mogli bi biti primećeni, a moguće su nove saradnje, napredovanje ili projekti koji bi u budućnosti mogli doneti finansijsku korist.

Iako su astrološka predviđanja zasnovana na verovanjima, avgust se za ova dva znaka simbolično predstavlja kao vreme novih početaka, razvoja i ostvarivanja ciljeva.