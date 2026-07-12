Ako ovog leta tražite frizuru za venčanje ili neku drugu svečanu priliku, "soft serve blowout" mogao bi da bude jedan od najpopularnijih izbora. Ovaj stil kombinuje eleganciju, ležeran izgled i retro detalje, pa kosa deluje prirodno, ali istovremeno veoma efektno.

Inspiraciju za ovu frizuru nedavno je pružila Gigi Hadid, koja ju je nosila na venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija. Frizer Dimitris Giannetos osmislio je izgled koji karakterišu bočni razdeljak, bogat volumen i velike, mekane lokne, zbog čega je frizura dobila naziv "soft serve blowout", po prozračnoj teksturi sladoleda na točenje.

Ovaj stil posebno je pogodan za svečane prilike jer pruža glamurozan izgled bez utiska preterane stilizovanosti. Deluje ženstveno, sofisticirano i lako se uklapa uz različite modne kombinacije.

Kako bi frizura ostala postojana tokom cele večeri, preporučuje se da se pre feniranja na koren nanese sprej za volumen, a nakon stilizovanja kosa učvrsti laganim slojem laka. Za dodatni sjaj i negovan izgled dovoljno je naneti nekoliko kapi seruma ili ulja na krajeve kose.