Nedeljni horoskop od 13. do 20. jula: Bikovi, finansijska situacija postaje stabilna, Strelčevi, očekuju vas nova poznanstvaPrethodna vest
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Žuti listovi ne znače da je došao kraj, može da se spase: Kako vratit cveće u život, ovim ga prihranite
Uz pravilnu negu cveće može ponovo da ojača
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