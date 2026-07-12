Žuti listovi na cveću ne moraju da znače da je biljci došao kraj. U mnogim slučajevima problem nije nedostatak vode, već manjak hranljivih materija, posebno magnezijuma, koji je važan za stvaranje hlorofila i zdrav rast biljaka.

Jedno od jednostavnih rešenja koje mnogi baštovani koriste jeste rastvor epsom soli. Potrebno je da se jedna ravna kašika epsom soli rastvori u litru mlake vode, a zatim se biljka ovim rastvorom zalije jednom u dve nedelje umesto običnom vodom. Važno je da se so potpuno rastvori i da se nikada ne posipa direktno po zemlji, jer može oštetiti koren.

Prvi znaci oporavka mogu se primetiti već nakon desetak dana. Novi listovi trebalo bi da budu tamnozeleni i čvrsti, dok se požuteli listovi uglavnom neće oporaviti i mogu se ukloniti.

Stručnjaci takođe upozoravaju da preterano zalivanje može napraviti više štete nego koristi. Zemlja ne bi trebalo da bude stalno natopljena, jer u takvim uslovima koren otežano usvaja hranljive materije. Pre svakog zalivanja preporučuje se da proverite da li je zemlja već vlažna.

Ovaj način prihrane može biti koristan za biljke poput muškatli, ruža, fikusa, paradajza i paprika, dok se ne preporučuje za sukulente i kaktuse, koji imaju drugačije potrebe za negom.