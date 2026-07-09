Prvi sede vlas mnogima je znak da je vreme za farbanje. Međutim, danas sve više žena bira potpuno drugačiji pristup – umesto da kriju sede, one ih pretvaraju u svoj adut. Upravo zbog toga tehnika gray blending postala je jedan od najvećih frizerskih trendova ove godine.

Ako vam je dosadilo da na svake tri ili četiri nedelje trčite kod frizera zbog izrastka, ovo bi moglo da bude rešenje koje ste dugo tražili.

Šta je zapravo gray blending?

Gray blending je posebna tehnika farbanja kojom se sede vlasi ne prekrivaju u potpunosti, već se prirodno stapaju sa vašom bojom kose.

Frizer kombinuje svetlije i tamnije pramenove, a po potrebi dodaje i preliv kako bi prelaz između prirodne boje i sedih bio što nežniji. Rezultat je kosa koja izgleda prirodno, bogatije i ima više dimenzije.

Za razliku od klasičnog farbanja, cilj nije da sede potpuno nestanu, već da se uklope u frizuru tako da ih gotovo i ne primećujete.

Zašto je ova tehnika postala toliko popularna?

Najveća prednost je što izrastak više nije toliko uočljiv.

Kod klasičnog farbanja sede se potpuno prekrivaju, pa čim kosa malo poraste, razlika postaje očigledna. Kod gray blending tehnike prelaz je mnogo mekši, pa frizura izgleda uredno i nekoliko meseci nakon odlaska u salon.

To znači:

ređe odlazak kod frizera,

manje troškova,

manje oštećenja kose,

prirodniji izgled.

Kome najbolje pristaje?

Dobra vest je da odgovara gotovo svima.

Bez obzira na to da li ste plavuša, brineta ili riđokosa, iskusan frizer može da prilagodi nijanse vašoj prirodnoj boji.

Najbolje rezultate obično imaju žene koje nisu godinama koristile trajne farbe. Ako ste kosu dugo farbali, možda će biti potrebno malo više vremena da stara boja izraste i da se postigne potpuno prirodan efekat.

Kako izgleda tretman?

Ne postoji jedno pravilo koje važi za sve.

Frizer procenjuje koliko imate sedih, kakva vam je prirodna boja i kakav rezultat želite. Nekome će biti dovoljno nekoliko pažljivo postavljenih pramenova i preliv za sjaj, dok će drugima biti potrebno više svetlijih i tamnijih tonova kako bi prelaz izgledao što prirodnije.

Koliko traje efekat?

Sve zavisi od tipa kose i načina održavanja.

Ako je korišćen preliv, on se uglavnom ispira za dva do tri meseca, dok se pramenovi najčešće osvežavaju na svaka tri meseca.

Pošto izrastak nije naglašen, većina žena između dva odlaska kod frizera nema osećaj da im je frizura zapuštena.

Trend koji ne krije godine

Sve više poznatih frizera smatra da je ovo budućnost farbanja sede kose. Umesto večite borbe sa izrastkom, gray blending omogućava da prirodno sedite, ali da kosa i dalje izgleda negovano, moderno i elegantno.

Upravo zato mnoge žene danas više ne pokušavaju da sakriju godine po svaku cenu, već biraju frizuru koja izgleda prirodno i zahteva mnogo manje održavanja.