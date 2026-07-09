Jaja se smatraju pravom riznicom hranljivih materija, jer obezbeđuju visokokvalitetne proteine, esencijalne vitamine i zdrave masti. Osim toga, prema novoj studiji, mogla bi imati značajan pozitivan uticaj na zdravlje mozga.

Istraživači sa Univerziteta Loma Linda navode da bi konzumiranje jaja moglo biti povezano sa manjim rizikom od razvoja Alchajmerove bolesti kod odraslih osoba starijih od 65 godina. Njihovi rezultati ukazuju na to da redovno unošenje jaja može doprineti očuvanju dugoročnog zdravlja mozga.

Studija, objavljena u časopisu Journal of Nutrition, pokazala je da su učesnici koji su jeli najmanje jedno jaje dnevno tokom pet ili više dana nedeljno imali do 27 odsto manji rizik od postavljanja dijagnoze Alchajmerove bolesti.

Kako bi procenili unos jaja, istraživači su uzeli u obzir i direktne i indirektne izvore — uključujući jaja koja se jedu samostalno, poput kajgane, prženih ili kuvanih jaja, kao i jaja koja se nalaze u namirnicama poput peciva i industrijski upakovanih proizvoda. Kategorije unosa jaja kretale su se od osoba koje ih nikada ne jedu do onih koje ih konzumiraju pet ili više puta nedeljno.

Studija je pratila oko 40.000 učesnika iz kohorte ,,Adventist Health Study 2" u prosečnom periodu od 15,3 godine. Na početku istraživanja nijedan od njih nije imao Alchajmerovu bolest niti ozbiljne probleme sa pamćenjem. Tokom trajanja studije, podaci iz evidencije zdravstvenog osiguranja Medicare pokazali su da je kod 2.858 osoba postavljena dijagnoza Alchajmerove bolesti.

Učesnici su bili adventisti sedmog dana, koji se uglavnom pridržavaju biljne ishrane bogate celovitim žitaricama, mahunarkama, voćem, povrćem i orašastim plodovima, iako mnogi od njih u svoju ishranu uključuju jaja i mlečne proizvode.

„U poređenju sa osobama koje nikada ne jedu jaja, konzumiranje najmanje pet jaja nedeljno može smanjiti rizik od Alchajmerove bolesti“, rekao je dr Džoan Sabate, profesor na školi javnog zdravlja ,,Loma Linda University School of Public Health" i glavni istraživač studije.

Čak i manje količine jaja bile su povezane sa određenim koristima. Konzumiranje jaja samo jedan do tri puta mesečno bilo je povezano sa smanjenjem rizika od 17 odsto, dok su osobe koje su ih jele dva do četiri puta nedeljno imale oko 20 odsto manji rizik.

Sabate je objasnio da jaja sadrže nekoliko hranljivih materija važnih za zdravlje mozga, uključujući holin, koji telo koristi za stvaranje jedinjenja poput acetilholina i fosfatidilholina. Ove supstance imaju ključnu ulogu u pamćenju i komunikaciji između moždanih ćelija.

Jaja takođe sadrže lutein i zeaksantin, karotenoide koji su povezani sa boljim kognitivnim sposobnostima i nižim nivoom oksidativnog stresa. Pored toga, sadrže omega-3 masne kiseline, a posebno je žumance bogato fosfolipidima. Ova jedinjenja imaju važnu ulogu u funkcionisanju receptora neurotransmitera.

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