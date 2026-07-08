Kraj jula neće biti tek još jedan miran završetak meseca. U periodu kada mnogi već razmišljaju o godišnjem odmoru i predahu, astrološke prilike donose iznenadne obrate koji se teško mogu planirati. Upravo će poslednji dani meseca pokrenuti događaje čije će se posledice osećati još dugo, a pojedine odluke donesene sada pokazaće se važnima za budućnost.

Blizanci

Blizanci ulaze u period u kojem će im se raspored iz dana u dan potpuno menjati. Telefon će zvoniti češće nego inače, stizaće nove ponude, pozivi i predlozi, a jedna od tih prilika mogla bi ih odvesti u sasvim drugačijem profesionalnom smeru. Mnogi će prihvatiti izazov koji pre nekoliko meseci ne bi ni razmatrali, dok će oni koji razmišljaju o promeni posla ili pokretanju vlastitog projekta konačno odlučiti napraviti prvi konkretan korak.

Promene će zahvatiti i privatni život. Krug ljudi oko njih počeće da se menja, a iz jednog naizgled običnog poznanstva mogao bi se razviti odnos koji će imati mnogo veći značaj. Upravo će kraj jula označiti početak perioda u kojem će Blizanci puno češće govoriti "da" novim iskustvima nego ostajati u sigurnoj rutini.

Rak