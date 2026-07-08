Kraj jula neće biti tek još jedan miran završetak meseca. U periodu kada mnogi već razmišljaju o godišnjem odmoru i predahu, astrološke prilike donose iznenadne obrate koji se teško mogu planirati. Upravo će poslednji dani meseca pokrenuti događaje čije će se posledice osećati još dugo, a pojedine odluke donesene sada pokazaće se važnima za budućnost.
Blizanci
Blizanci ulaze u period u kojem će im se raspored iz dana u dan potpuno menjati. Telefon će zvoniti češće nego inače, stizaće nove ponude, pozivi i predlozi, a jedna od tih prilika mogla bi ih odvesti u sasvim drugačijem profesionalnom smeru. Mnogi će prihvatiti izazov koji pre nekoliko meseci ne bi ni razmatrali, dok će oni koji razmišljaju o promeni posla ili pokretanju vlastitog projekta konačno odlučiti napraviti prvi konkretan korak.
Promene će zahvatiti i privatni život. Krug ljudi oko njih počeće da se menja, a iz jednog naizgled običnog poznanstva mogao bi se razviti odnos koji će imati mnogo veći značaj. Upravo će kraj jula označiti početak perioda u kojem će Blizanci puno češće govoriti "da" novim iskustvima nego ostajati u sigurnoj rutini.
Rak
Rakovi će do kraja meseca doneti odluku koju odgađaju već dugo. Više neće imati strpljenja održavati odnose, obaveze ili okolnosti koje ih iscrpljuju, zbog čega će mnogi prvi put staviti vlastite potrebe ispred tuđih očekivanja. Iako će taj potez u početku izazvati nesigurnost, vrlo brzo pokazaće se da je upravo to bio najbolji izbor.
Velike promene moguće su i unutar doma i porodice. Razgovori koji su se mesecima završavali bez konkretnog rešenja napokon će krenuti u pravom smeru, a neki Rakovi ozbiljno će početi planirati preseljenje i zajednički život. Do kraja jula osetiće da su skinuli teret koji su predugo nosili.
Jarac
Jarčevi će se naći pred prilikom koja će ih naterati da preispitaju planove koje su smatrali sigurnima. Poslovna ponuda, razgovor s uticajnom osobom ili neočekivan razvoj događaja mogli bi otvoriti mogućnost za znatno veće odgovornosti, ali i osetno bolju zaradu. Ovog puta neće biti dovoljno ostati po strani i čekati da neko drugi donese odluku.
Istovremeno će postati svesni koliko su se poslednjih godina prilagođavali drugima. Upravo zato kraj jula donosi više odlučnosti nego inače. Mnogi će bez oklevanja odbiti ono što ih više ne zadovoljava i okrenuti se ciljevima koje su zbog raznih okolnosti stalno odgađali. Tek će kasnije shvatiti da je upravo tih nekoliko dana promenilo smer u kojem će se razvijati ostatak godine.
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