Ako ste razmišljali o promeni frizure za leto, možda je pravo vreme da upoznate trend koji osvaja društvene mreže i frizerske salone širom sveta. Reč je o nijansi poznatoj kao „sun bleached blonde“, plavoj boji koja izgleda kao da je prirodno posvetlela nakon dugih dana provedenih na plaži.

Ova moderna verzija plave kose sve češće se povezuje sa izgledom koji je proslavila Margo Robi u ulozi Barbike, a upravo će ta nijansa biti jedan od najvećih trendova leta 2026.

Za razliku od hladne platinaste plave, nijansa „sun bleached blonde“ kombinuje svetlu osnovu sa nežnim pramenovima i toplijim tonovima koji stvaraju utisak prirodno osunčane kose. Rezultat je mekši, prirodniji i veoma ženstven izgled.

Jedna od najvećih prednosti ove plave boje jeste to što ne zahteva često odlazak kod frizera. Svetliji tonovi koncentrisani su uglavnom na dužini i krajevima kose, dok koren ostaje prirodniji. Zbog toga izrastak nije toliko primetan, pa kosa duže izgleda uredno i negovano.

Frizeri ističu da ova nijansa posebno dobro funkcioniše kod stepenastih frizura jer dodatno naglašava pokretljivost kose i stvara vizuelni efekat većeg volumena. Upravo zato je postala omiljen izbor žena koje žele da kosa izgleda gušće i punije bez mnogo stilizovanja.

Trend se savršeno uklapa u letnju estetiku, kada se biraju svetlije nijanse garderobe, prirodnija šminka i opušteniji izgled. „Sun bleached blonde“ pruža upravo taj efekat, kao da ste se tek vratili sa odmora na moru.

Stručnjaci ipak upozoravaju da ovu nijansu plave nije uvek lako postići na veoma tamnoj ili prethodno više puta blajhanoj kosi. Zato je važno da farbanje radi iskusan kolorista koji može da prilagodi ton prirodnoj boji kose.

Nakon farbanja preporučuje se upotreba kvalitetnih šampona za očuvanje boje, dok ljubičaste i plave tonirajuće šampone treba koristiti oprezno jer mogu da umanje prirodnu toplinu i sjaj ove nijanse.

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