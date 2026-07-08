Američka glumica Zendeja nastavila je promociju novog filmskog spektakla The Odyssey u Parizu, ali je ovog puta iznenadila nesvakidašnjim modnim izdanjem. Dok je na prethodnim promocijama bila inspirisana likom antičke boginje Atine, koju tumači u filmu, na događaju održanom na Trgu Trokadero odlučila se za potpuno drugačiji pristup.

Nosila je belu haljinu modne kuće Živanši, ali je najveću pažnju privukla zlatna maska brenda Aleksander Mekvin, čiji dizajn podseća na Ajfelovu kulu. Neobična kreacija u potpunosti je prekrivala njeno lice, pretvarajući elegantan stajling u pravu modnu atrakciju.

Zendeja je ovim izdanjem još jednom pokazala da vešto koristi modu kao deo promocije filma The Odyssey, čiju režiju potpisuje Kristofer Nolan. Njena ekstravagantna kreacija izazvala je brojne reakcije i privukla veliku pažnju prisutnih, zasenivši mnoga druga izdanja na događaju u srcu Pariza.

Dopada li se vama njen stajling?

