Štedljivost je u većini sfera života veoma dobra navika. Gašenje svetla u prostorijama u kojima ne boravimo, unapred planiranje obroka koje nas spasava od bacanja hrane, ali i novca, kao i kupovina odeće na sezonskim sniženjima, ostavljaju nam više prostora u kućnom budžetu.

Čak je i ponovno korišćenje starih bočica parfema ili nošenje platnenih torbi za kupovinu odličan potez, kako za novčanik, tako i za planetu. Ipak, postoji jedna specifična situacija u kojoj ova ekološko-finansijska osvešćenost postaje vaš najveći neprijatelj. Kada dođe red na zaštitu od sunca, svaka ideja o „recikliranju” pada u vodu.

Odlučite li da čuvate bočice sa SPF-om kako biste ih koristili sledeće godine, donosite jednu od najgorih odluka za svoju kožu. Korišćenje prošlogodišnjeg, napola potrošenog zaštitnog faktora otprilike je kao da pokušavate da utolite žeđ slanom vodom. Možda tehnički unosite tečnost, ali žeđ sigurno nećete utoliti.

Evo zašto je ta „ušteda” zapravo najgora stvar koju ovog leta možete učiniti svojoj koži.

Moć zaštite je zvanično „isparila“

UV filteri, bilo da su hemijski ili mineralni, nisu večni. Reč je o osetljivim jedinjenjima koja vremenom gube svoju zaštitnu funkciju. Kada krema provede godinu dana u mraku ormarića, nakon što je tokom sezone već sto puta bila otvarana i zatvarana i „kuvala” se na 40 stepeni, ti filteri polako gube stabilnost.

Ono što je prošlog leta bio pouzdani SPF 50 danas teško pruža zaštitu. Neretko je formula toliko destabilizovana da izaziva iritacije i osip na koži. Nanesete li takvu kremu misleći da ste zaštićeni, vaša koža će zapravo upijati puni spektar štetnog zračenja. Nanošenjem prošlogodišnjeg sadržaja na lice i telo rizikujete iritacije, osipe i alergijske reakcije koje će vam uspešno pokvariti svaku fotografiju sa godišnjeg odmora. Međutim, UV filteri nisu jedini koji gube moć.

Nestabilna formula ne može da pruži jednaku zaštitu

Pitate li kozmetičke hemičare šta im je najveći problem na poslu, često ćete čuti da je izuzetno teško kreirati kvalitetnu formulu za zaštitu od sunca. Razlog za to proizlazi iz samih SPF testova. Naime, da bi krema prošla neophodne testove stabilnosti i efikasnosti, mora se postići izuzetno visok stepen homogenosti, kako u raspršenosti UV filtera u samom proizvodu, tako i u njihovoj ravnomernoj raspodeli prilikom nanošenja. Drugim rečima, bez obzira na to koliko bili nepažljivi prilikom nanošenja zaštitnog faktora, svaki trag kreme mora da ostavi ravnomeran sloj zaštitnih filtera, čak i kada kremu nanosite usput, nepažljivo ili površno. To je izuzetno teško, a postiže se uz pomoć polimera.

Međutim, kada krema dugo ostane otvorena ili je izložena temperaturnim uslovima koji mogu da je destabilizuju, ti polimeri počinju da se grupišu, zgrudvavaju i slično. To možete primetiti i po odvajanju formule, pa vaša krema odjednom izgleda kao ulje sa belim tačkicama ili grudvicama. Čak i kada takvu kremu promućkate pa ona naizgled deluje dobro, ne možete znati da li su se ti polimeri nepovratno razdvojili i više ne mogu da obezbede ravnomerno nanošenje. Šta sve to znači za vašu kožu? Nanesete li takvu nestabilnu kremu na telo, koža će na pojedinim mestima biti zaštićena, dok će na drugima izgoreti bez obzira na vašu veštinu nanošenja.

Ako nanosite dovoljnu količinu, jedna tuba od 200 ml trebalo bi da vam traje svega nekoliko dana, a ne leto i po. Zato učinite uslugu svom najvećem organu. Bacite tu staru, lepljivu tubu od prošle godine bez griže savesti i uložite u novu, svežu zaštitu. Zdravlje vaše kože vredi daleko više, ističe Vogue.

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