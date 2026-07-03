Kada ljudi pričaju o penziji, uglavnom zamišljaju mirnije dane, više vremena za sebe i odmor koji su godinama čekali. Međutim, za mnoge odlazak u penziju donese nešto sasvim drugo – tišinu na koju nisu bili spremni.

Tako je bilo i sa Miloradom (65), koji je posle više od tri decenije rada prvi put osetio da se njegov život promenio mnogo više nego što je očekivao.

"Radio sam 35 godina. Navikao sam da me svi nešto pitaju, da rešavam probleme, donosim odluke. Kod kuće je uvek bilo: 'Tata će to', 'On zna', 'Njega pitajte'. Nisam ni primetio da mi je to postalo način života", priča on.

Danas ima suprugu, dvoje odrasle dece i unuke kojima se neizmerno raduje. Porodica mu je, kaže, najveći ponos. Ipak, priznaje da ga je posle odlaska u penziju sustigao osećaj koji nije umeo nikome da objasni.

"Telefon više nije zvonio kao nekada. Deca imaju svoje porodice, svoje obaveze i posao. To je normalno, tako i treba da bude. Ali odjednom shvatiš da te više niko ne zove da nešto popraviš, organizuješ ili odlučiš."

Kaže da ga nije pogodio sam odlazak u penziju, već osećaj da više nema onu ulogu koju je godinama imao.

"Čovek ceo život radi za porodicu. Trudi se da deci ništa ne fali, gradi kuću, stvara. A onda jednog dana sedneš u dnevnu sobu i pitaš se – šta sad? Ko sam ja kad više ne idem na posao?"

Najteže mu je bilo da prizna kako se oseća

Iako ima skladan brak i porodicu koja ga voli, dugo je ćutao.

"Mislio sam da nemam pravo da se žalim. Živ sam, zdrav sam, penzija stiže redovno, deca su dobro. Govorio sam sebi da drugi imaju mnogo veće probleme."

Ali upravo ga je to ćutanje, kaže, najviše opterećivalo.

"Dani su prolazili sporo. Ustaneš, popiješ kafu i shvatiš da nemaš gde da žuriš. To zvuči lepo dok ne prođe nekoliko meseci. Posle počneš da se pitaš da li si nekome uopšte potreban."

Jedna stvar mu je promenila pogled na život

Vremenom je shvatio da je godinama svoju vrednost merio time koliko ga drugi trebaju.

"Shvatio sam da nije isto biti potreban i imati smisao. Dok radiš, misliš da bez tebe ništa ne može. A onda vidiš da život ide dalje. U početku zaboli, ali posle razumeš da je to normalno."

Počeo je da radi stvari za koje ranije nije imao vremena. Naučio je da kuva, uključio se u humanitarne akcije u svom mestu, više šeta i čita.

"Prvi put nešto radim zato što ja želim, a ne zato što moram."

Unuci su mu vratili osmeh

Kaže da su mu upravo unuci pomogli da ponovo pronađe radost.

"Njima nije važno koliko sam zaradio, kakvu sam funkciju imao ili koliko sam radio. Njima je dovoljno da sednem pored njih, da igramo šah, da odemo u park ili im pročitam priču."

Tada je, kaže, shvatio nešto što ranije nije razumeo.

"Ljudi koji vas vole ne vole vas zbog posla koji ste radili, već zbog toga kakav ste čovek."

Sa decom danas ima drugačiji odnos nego ranije.

"Više me ne zovu da rešavam svaki problem i iskreno, tako i treba. Postali su dobri ljudi i dobri roditelji. Ponosan sam na njih. Naravno da mi ponekad nedostaje vreme kada sam bio prvi koga bi pozvali, ali sada znam da moja uloga nije da vodim njihove živote, već da budem tu kada im zatrebam."

Na kraju kaže da bi voleo da svako ko odlazi u penziju zna jednu stvar.

"Nemojte misliti da vam je život stao. Posao se završi, deca odrastu, ali to ne znači da ste izgubili svoju vrednost. Samo je došlo vreme da pronađete neke nove razloge da se radujete svakom danu. Godine ne znače kraj, već priliku da konačno živite malo više za sebe."