Lubenica je jedno od omiljenih letnjih osveženja, ali način na koji je čuvamo može značajno uticati na njen ukus, svežinu i trajnost. Iako mnogi celu lubenicu odmah stavljaju u frižider, stručnjaci upozoravaju da to nije najbolje rešenje.

Dok je cela, lubenicu je najbolje držati na hladnom, suvom mestu, zaštićenom od direktnog sunca. Na sobnoj temperaturi bolje zadržava ukus, sočnost i hranljive materije, uključujući likopen, antioksidans koji joj daje karakterističnu crvenu boju. Ako želite da bude rashlađena, dovoljno je da je stavite u frižider nekoliko sati pre posluživanja.

Kada se lubenica iseče, pravila se menjaju. Preporučuje se da se seku samo količine koje će odmah biti pojedene, jer kora pomaže da plod zadrži vlagu i svežinu. Ostatak isečene lubenice treba čuvati u dobro zatvorenoj posudi u frižideru, gde može ostati sveža tri do četiri dana.

Stručnjaci savetuju da se isečena lubenica ne čuva u običnim plastičnim kesama ili tankoj foliji, jer se tako stvara vlaga koja pogoduje razvoju bakterija i ubrzava kvarenje.

Na kvarenje ukazuju pojava buđi, sluzava tekstura ili kiseo, fermentisan ukus. Zato je važno pre konzumiranja proveriti izgled, miris i stanje ploda.

Prilikom kupovine, jedan od znakova zrele i slatke lubenice jeste kremasto-žuta mrlja na donjoj strani ploda. Ona pokazuje da je lubenica dovoljno dugo sazrevala na zemlji. Ukoliko je mrlja bela ili svetlozelena, postoji velika verovatnoća da je ubrana prerano i da neće imati pun ukus.