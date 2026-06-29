U ponedeljak, 29. juna otvara se period neočekivane sreće: 3 horoskopska znaka će uživati u danima koji dolazePrethodna vest
Dom i saveti
Neće biti "brašnjava" odmah sutradan, ostaje sočna i po nekoliko dana: Kako se pravilno čuva lubenica, ne stavljajte je odmah u frižider!
Mnogi celu lubenicu po dolasku iz prodavnice odmah stavljaju u frižider, ne znajući da tako mogu da naruše njen ukus i teksturu.
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