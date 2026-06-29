Nisu više mini IN, ove sada obaraju sa nogu, svi će se okretati za vama: Ovo je najpopularniji model suknje za leto 2026.Prethodna vest
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Svi se tako rashađuju, ali neki od njih goje baš, baš: Ovo su najkaloričniji kokteli, možda da ih ipak obiđete?
Osvežavajući kokteli neizostavan su deo leta, ali pojedini od njih kriju pravo kalorijsko iznenađenje.
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