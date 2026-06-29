Tokom leta mnogi rado posežu za osvežavajućim koktelima, ali često zaboravljaju da pojedini od njih sadrže iznenađujuće veliki broj kalorija. Nutricionisti upozoravaju da mnogi kokteli, osim alkohola, sadrže i sokove, sirupe, šećer, med ili slatku pavlaku, zbog čega po kalorijskoj vrednosti mogu da se uporede sa obilnim obrokom ili desertom.

Na vrhu liste najkaloričnijih koktela nalazi se Long Ajland Ajs Ti, koji u jednoj čaši može da sadrži i oko 780 kalorija. Slede Margarita sa oko 530 kalorija i Pina Kolada, koja prosečno ima oko 410 kalorija. Među kaloričnijim izborima su i Vajt Rašan, sa približno 325 kalorija, i tropski koktel Mai Tai, koji sadrži oko 300 kalorija.

Stručnjaci ističu da kokteli sa više vrsta žestokih pića i velikom količinom slatkih dodataka predstavljaju najveći izazov za održavanje telesne težine. Dodatni problem je to što alkohol može da pojača apetit, pa se nakon konzumiranja koktela češće poseže za grickalicama i kaloričnom hranom.

Ukoliko ne želite da se potpuno odreknete koktela, preporučuje se biranje jednostavnijih varijanti sa manje sastojaka i manje šećera, kao i konzumiranje vode između pića. Takođe, izbegavanje ekstra velikih porcija i kremastih dodataka može pomoći da uživate u letnjim koktelima, a da pritom ne unesete previše kalorija.