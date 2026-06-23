Jedan presladak prizor raznežio je korisnike društvenih mreža... Mali jaza potpuno se opustio na krevetu, ušuškan i miran, dok sa velikom pažnjom gleda crtani film na tabletu.

Dok njegova vlasnica obavlja svoje obaveze za računarom, uspela je da ga zabavi na najjednostavniji mogući način - omiljenim crtaćem. I dok se on potpuno "isključio" i uživa u svakom kadru, prizor je izazvao lavinu nežnih komentara i reakcija.

Mnogi su napisali da je scena toliko slatka da "topi srce", a mali jaza je, bez ikakve sumnje, postao pravi internet hit dana.