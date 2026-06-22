Sve više žena bira prirodan izgled, a apsolutni favorit u frizerskim salonima postala je med boja kose sa blagim prosvetljenim pramenovima.

Ova nijansa spaja tople zlatne i karamel tonove, dok diskretni svetliji pramenovi stvaraju efekat kose koju je prirodno posvetlelo sunce. Rezultat je mekša, sjajnija i vizuelno gušća kosa koja izgleda negovano bez preteranog kontrasta.

Velika prednost ovog trenda je njegova prilagodljivost. Med nijansa odlično pristaje svetlijem i tamnijem tenu, a lako se kombinuje sa prirodno smeđom ili tamnoplavom kosom. Upravo zato frizeri ističu da je reč o boji koja zahteva manje održavanja od klasičnih plavih tonova, jer izrastak nije toliko primetan.

Blagi pramenovi raspoređeni oko lica dodatno osvetljavaju ten i daju svež izgled, dok dužina kose dobija više dimenzije i pokreta. Zbog toga ova boja podjednako dobro izgleda na ravnoj, talasastoj i kovrdžavoj kosi.

Trend prirodne lepote sve je izraženiji, pa ne čudi što se upravo med boja sa suptilnim pramenovima nametnula kao izbor broj jedan za leto. Umesto drastičnih promena, fokus je na toplini, sjaju i efektu zdrave kose koja izgleda kao da nije previše stilizovana, a ipak privlači pažnju na prvi pogled.

Ako ovog leta planirate osveženje frizure, upravo ova kombinacija toplih medenih tonova i nežno prosvetljenih pramenova mogla bi da bude najsigurniji izbor za moderan i elegantan izgled.