Ako želiš da spustiš temperaturu u stanu i do 10°C bez klime, ovo su tri najjednostavnija trika koja daju najveći efekat kada se koriste zajedno:

Zatvori prozore i spusti roletne ili navuci zavese preko dana Čim sunce počne da greje, zatvori sve otvore i zamrači prostor.

Na ovaj način sprečavaš da toplota uđe u stan i temperatura može biti i nekoliko stepeni niža. Provetravaj samo rano ujutru i kasno uveče Otvori prozore širom između 5 i 8 ujutru ili nakon zalaska sunca i napravi promaju.

Kada napolju postane toplije od unutrašnje temperature, ponovo zatvori prozore. Postavi mokar čaršav ili peškir ispred otvorenog prozora Kako voda isparava, vazduh se hladi i prostorija postaje prijatnija.

Koristi hladnu, ali ne ledenu vodu i povremeno ponovo nakvasi tkaninu.

Važno: Ako je napolju 38°C, ovim metodama nećeš zaista spustiti temperaturu za punih 10°C u svim uslovima.



Međutim, kombinacija zamračenja, pravilnog provetravanja i isparavajućeg hlađenja može učiniti da prostor bude 5–10°C prijatniji za boravak, posebno u manjim stanovima i prostorijama koje nisu direktno izložene suncu.