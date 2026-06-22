 

Ako želiš da spustiš temperaturu u stanu i do 10°C bez klime, ovo su tri najjednostavnija trika koja daju najveći efekat kada se koriste zajedno:

  1. Zatvori prozore i spusti roletne ili navuci zavese preko dana
    • Čim sunce počne da greje, zatvori sve otvore i zamrači prostor.
    • Na ovaj način sprečavaš da toplota uđe u stan i temperatura može biti i nekoliko stepeni niža.
  2. Provetravaj samo rano ujutru i kasno uveče
    • Otvori prozore širom između 5 i 8 ujutru ili nakon zalaska sunca i napravi promaju.
    • Kada napolju postane toplije od unutrašnje temperature, ponovo zatvori prozore.
  3. Postavi mokar čaršav ili peškir ispred otvorenog prozora
    • Kako voda isparava, vazduh se hladi i prostorija postaje prijatnija.
    • Koristi hladnu, ali ne ledenu vodu i povremeno ponovo nakvasi tkaninu.

Važno: Ako je napolju 38°C, ovim metodama nećeš zaista spustiti temperaturu za punih 10°C u svim uslovima.

Međutim, kombinacija zamračenja, pravilnog provetravanja i isparavajućeg hlađenja može učiniti da prostor bude 5–10°C prijatniji za boravak, posebno u manjim stanovima i prostorijama koje nisu direktno izložene suncu.