Devojčice sa ovim srpskim imenom prati zdravlje celog života: Veruje se da donosi snagu i dugovečnostPrethodna vest
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Spada temperatura za 10 stepeni i to bez klime: 3 trika koji su fenomenalni za raslađivanje kuće, bude baš prijatno unutra
Letnje vrućine mogu pretvoriti stan u pravu pećnicu, ali postoje jednostavni načini da prostor učinite prijatnijim i bez klima-uređaja.
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