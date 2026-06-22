Ako razmišljate o šiškama, ali se plašite velike promene, produžene šiške do brade mogle bi da budu idealno rešenje za osveženje frizure.

Šiške su jedna od onih promena o kojima razmišljamo mesecima, nekad čak i godinama. A onda dođe trenutak pred ogledalom kada se zapitamo: šta ako mi neće stajati? Šta ako već posle nedelju dana poželim da ih pustim?

Upravo zato frizeri sve češće preporučuju verziju koja donosi promenu bez velikog rizika. Reč je o produženim šiškama, poznatim i kao chin bangs, koje dosežu do linije brade i nežno uokviruju lice.

Savršen spoj šiški i stepenastog šišanja

Na prvi pogled deluju kao kombinacija popularnih zavesa-šiški i stepenasto šišanih pramenova uz lice.

Glavna razlika je u dužini. Umesto da završavaju kod obrva ili jagodica, ove šiške padaju sve do brade. Upravo zbog toga izgledaju mekše, prirodnije i daju licu dodatnu nežnost i pokret.

Mnoge žene ih biraju jer omogućavaju promenu bez osećaja da su se odlučile za klasične šiške.

Kome najbolje stoje?

Frizeri smatraju da posebno lepo pristaju okruglom i četvrtastom obliku lica, jer omekšavaju izraženu vilicu i crte lica.

Pošto stvaraju vertikalne linije uz lice, mogu i vizuelno da izduže lice. Istovremeno, dovoljno su nežne da lepo stoje i ovalnom i srcolikom obliku lica.

Idealne za leto

Tokom leta mnoge žene brzo zažale zbog klasičnih šiški.

Vrućina, vlaga i znojenje često dovode do toga da se kosa lepi za čelo ili gubi oblik. Produžene šiške uglavnom nemaju taj problem.

Pošto su duže i malo teže, lepše padaju uz lice i manje se kovrdžaju ili lepršaju od kraćih varijanti.

Zato ih mnogi frizeri preporučuju kao jednu od najpraktičnijih letnjih promena.

Jednostavne za stilizovanje

Još jedna velika prednost jeste lako održavanje.

Možete ih pustiti da se prirodno osuše ili ih tokom feniranja blagim pokretima okruglom četkom usmeriti od lica.

Ako vam se posle nekoliko meseci više ne dopadnu, lako ćete ih uklopiti sa ostatkom kose.

Upravo zato smatraju se savršenim izborom za sve koji prvi put žele da isprobaju šiške.

Ponekad je baš mala promena dovoljna da frizura dobije potpuno novu energiju - a produžene šiške mogu biti upravo ta promena.