Nekada jedna od najlepših i najtraženijih glumica u Holivudu, Brižit Fonda danas živi potpuno drugačiji život, daleko od reflektora, crvenog tepiha i slave koja ju je nekada pratila na svakom koraku. Na vrhuncu karijere donela je odluku koja je mnoge iznenadila, napustila je glumu i povukla se iz javnosti. Godinama se nije pojavljivala, a onda su je 2022. godine fotografi fotografisali prvi put posle čak 13 godina. Mnogi nisu mogli da poveruju da je reč o istoj ženi, jer se u međuvremenu potpuno promenila.

Od tada, svako njeno retko pojavljivanje izaziva veliku pažnju javnosti. Zvezda filmova poput „Jackie Brown“, „Oglas donosi smrt“, „Put bez povratka“ i „Napojnica od dva miliona dolara“ iznenadila je fanove još 2002. godine kada je odlučila da se penzioniše. Umesto karijere, izabrala je miran porodični život. Posvetila se odgajanju sina Olivera, kojeg je dobila sa muzičarem Denijem Elfmanom, sa kojim je u braku od 2003. godine.

Na pitanje da li planira povratak u Holivud, njen odgovor bio je kratak i jasan - „ne“. Čak je istakla da veruje kako je „bolje biti obična osoba nego slavna“, čime je još jednom potvrdila da se ne kaje zbog svoje odluke.

Podsetimo, glumica je tokom karijere dva puta bila nominovana za Zlatni globus, 1990. godine za ulogu u filmu „Skandal“, kao i 2002. za ulogu u TV filmu „Nakon Amy“.