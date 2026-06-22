Raisa Bellini provela je pet godina radeći kao stjuardesa na ekskluzivnim jahtama koje su krstarile najprestižnijim destinacijama Mediterana. Ipak, kako tvrdi, onog trenutka kada obala nestane iz vidokruga, nestaju i određene granice. Danas, sa više od 600.000 pratilaca na Instagramu, Raissa kaže da je život ispod palube bio mnogo komplikovaniji nego što to izgledа na savršenim fotografijama sa društvenih mreža.

„Na moru neki muškarci misle da za njih pravila ne važe“, rekla je Raissa, koja je svake godine radila od aprila do oktobra u destinacijama poput Italije, Španije, Grčke, Turske i Ibice.

„Kao da svoj pravi život ostave na obali. Odjednom, burma na ruci postane samo ukras.“

Iako na fotografijama sve izgleda glamurozno, ona tvrdi da je stvarnost često bila naporna. Posada je živela i radila u skučenom prostoru, usred otvorenog mora, okružena moćnim i bogatim gostima.





„Kada ste usred okeana, nemate gde da odete“, objasnila je. „Ne možete jednostavno da odete kući. Na njihovom ste brodu. To potpuno menja odnos snaga.“

Prema njenim rečima, pojedini gosti su se na moru ponašali potpuno drugačije nego na kopnu. „U javnosti su ozbiljni, uglađeni, porodični ljudi. Ali tamo, daleko od obale, neki pokušavaju da testiraju granice.“

Kako kaže za The Sun, supruge su često u tom trenutku bile na drugom delu jahte, dok bi se atmosfera promenila. „Odjednom bi se pojavili dole gde sam radila. Delili bi komplimente, stajali preblizu, pokušavali da pomere granicu.“

Raisa tvrdi da su članovi posade od prvog dana dobijali jasno upozorenje, o svemu što vide moraju da ćute.

„Odmah vam kažu: ono što se dešava na jahti, ostaje na jahti. Držite jezik za zubima i ne pravite probleme.“

Ipak, iza profesionalnog osmeha, priznaje da je bilo trenutaka kada joj nije bilo nimalo prijatno.

„Dešavalo se da se nadam da će neki kolega iz posade ući u prostoriju. Smešite se, ostajete profesionalni i u sebi brojite minute.“

Naglašava, međutim, da nisu svi gosti bili takvi i da su neki pravi džentlmeni. Ali oni koji vole pažnju, na moru postaju još hrabriji. Kao da im okean daje samopouzdanje koje na kopnu nemaju. Raisa veruje da veliku ulogu u tome igra izolacija života na jahti.

„Kada ste okruženi morem, luksuzom i zabavama, stvarnost deluje veoma daleko. A kada stvarnost deluje daleko, ljudi pokažu kakvi su zaista.“

Posle pet godina provedenih među milijarderima i njihovim luksuznim jahtama, Raisa je odlučila da napusti taj svet i posveti se izgradnji sopstvenog brenda na društvenim mrežama.