Pastelne nijanse nastavljaju da vladaju beauty scenom tokom leta 2026, a među njima se posebno izdvaja lila boja, koja nakon popularne puter žute postaje jedan od vodećih trendova u manikiru. Pored razigranih stilova poput jelly i ladybug noktiju, ova nežna ljubičasta nijansa vraća se u velikom stilu i osvaja ljubitelje minimalističkog izgleda.

Njenu popularnost dodatno je potvrdila Emily Blunt, koja se nedavno pojavila sa lila manikirom, nagoveštavajući da će upravo ova boja biti među najtraženijima tokom letnje sezone.

Trend se neće zadržati samo na noktima.

Lila nijansa sve više pronalazi mesto i u svetu šminke, gde se uklapa u aktuelne watercolor makeup stilove i povratak jednobojnih senki za oči. Zbog svoje nežnosti i svestranosti, očekuje se da će lavanda-lila tonovi obeležiti beauty trendove leta 2026.