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Da bi krastavcima produžili vegetaciju i podstakli ih na novi talas cvetanja i plodonošenja, ključna je kombinacija pravilnog đubrenja, uklanjanja starih delova i redovnog zalivanja.
1. Efikasna prihrana za novi rod
Krastavcima je tokom cvetanja i plodonošenja potrebno najviše kalijuma, azota i fosfora, kao i magnezijuma.
- Azot i Kalijum (N-P-K formulacije): Koristite vodotopiva đubriva bogata kalijumom koja direktno utiču na formiranje i kvalitet plodova.
- Prirodna prihrana od pepela: Drveni pepeo je fantastičan izvor kalijuma. Razmutite 1 čašu pepela u 10 litara vode, ostavite da odstoji 24 sata i zalijte koren.
- Magnezijum sulfat (Epsom so): Ukoliko su listovi bledi ili žuti, dodajte jednu kašiku Epsom soli na kantu vode. Magnezijum će brzo povratiti zelenu boju listova i dati im snagu za fotosintezu.
2. Sanitarna rezidba (Čišćenje biljke)
Uklanjanje starih delova preusmerava energiju biljke na nove izdanke.
- Oštrim makazama uklonite sve požutele, suve i bolesne listove.
- Odstranite prve donje izdanke i cvetove ako želite da biljka ojača vegetativno, ili ako primetite da stagnira.
3. Redovno zalivanje
Krastavac sadrži preko 95% vode i ima plitak koren, pa mu je u toplim danima neophodno redovno vlaženje.
- Zalivajte isključivo odstajalom i toplom vodom, nikada hladnom direktno iz creva, kako ne biste izazvali šok.
- Zalivajte u korenu, izbegavajući kvašenje listova, čime se sprečava razvoj plamenjače.
4. Zaštita od bolesti
Da bi krastavac ponovo rodio, mora ostati zdrav. Najčešći neprijatelji u ovom periodu su plamenjača i pepelnica.
- Tretirajte biljke preventivno prirodnim preparatima na bazi surutke i joda ili rastvorom sode bikarbone i malo tečnog sapuna (1 kašika sode na litar vode).
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