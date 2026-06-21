Da bi krastavcima produžili vegetaciju i podstakli ih na novi talas cvetanja i plodonošenja, ključna je kombinacija pravilnog đubrenja, uklanjanja starih delova i redovnog zalivanja.

1. Efikasna prihrana za novi rod

Krastavcima je tokom cvetanja i plodonošenja potrebno najviše kalijuma, azota i fosfora, kao i magnezijuma.

Azot i Kalijum (N-P-K formulacije): Koristite vodotopiva đubriva bogata kalijumom koja direktno utiču na formiranje i kvalitet plodova.

Prirodna prihrana od pepela: Drveni pepeo je fantastičan izvor kalijuma. Razmutite 1 čašu pepela u 10 litara vode, ostavite da odstoji 24 sata i zalijte koren.

Magnezijum sulfat (Epsom so): Ukoliko su listovi bledi ili žuti, dodajte jednu kašiku Epsom soli na kantu vode. Magnezijum će brzo povratiti zelenu boju listova i dati im snagu za fotosintezu.

2. Sanitarna rezidba (Čišćenje biljke)

Uklanjanje starih delova preusmerava energiju biljke na nove izdanke.

Oštrim makazama uklonite sve požutele, suve i bolesne listove .

Odstranite prve donje izdanke i cvetove ako želite da biljka ojača vegetativno, ili ako primetite da stagnira.

3. Redovno zalivanje

Krastavac sadrži preko 95% vode i ima plitak koren, pa mu je u toplim danima neophodno redovno vlaženje.

Zalivajte isključivo odstajalom i toplom vodom , nikada hladnom direktno iz creva, kako ne biste izazvali šok.

Zalivajte u korenu, izbegavajući kvašenje listova, čime se sprečava razvoj plamenjače.

4. Zaštita od bolesti

Da bi krastavac ponovo rodio, mora ostati zdrav. Najčešći neprijatelji u ovom periodu su plamenjača i pepelnica.