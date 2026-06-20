Dok se mnogi odlučuju za estetske tretmane kako bi dobili efekat punijih usana, društvene mreže su ponudile mnogo jednostavnije i jeftinije rešenje.

Video snimci poznati kao lip catfishing u poslednje vreme beleže milione pregleda, a korisnici se često iznenade koliko se izgled usana može promeniti za samo nekoliko minuta.

Kako funkcioniše ovaj popularni trik

Jedna od influenserki koja je prikazala tehniku pokazala je da se uz pomoć olovke za usne, korektora i sjaja može postići izgled znatno punijih usana.

Prvi korak je blago iscrtavanje usana izvan njihove prirodne linije kako bi se stvorila iluzija većeg oblika.

Zatim se na određene delove usana nanose tamnije nijanse u vidu malih kružića, dok se između njih stavlja svetliji korektor.

Nakon pažljivog blendanja dobija se efekat senki i dubine, pa usne deluju izraženije i punije. Završni korak je nanošenje sjaja koji reflektuje svetlost i dodatno naglašava punoću.