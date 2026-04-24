Šminkerka Kejti Džejn Hjuz zna sve o usnama.

Godinama je šminkala slavne ličnosti poput Hejli Biber, Lili Alen i Due Lipe (koju je šminkala i za njenu turneju ,,Radical Optimism Tour"). Osim toga, na društvenim mrežama redovno objavljuje izuzetno detaljne edukativne video-snimke kako bi i drugi mogli da nauče njene trikove koje obožavaju slavne osobe.

Njen najnoviji video? Super jednostavan način kako da iscrtate usne i postignete viralni ,,blurred lip" efekat.

„Ovaj ‘manje je više’ trik daje iluziju punijih, precrtanih usana, ali bez toga da izgledaju veštački“, kaže Hjuzova. Potrebne su samo četiri sitne linije olovkom za usne i mekana četkica za blendanje.

„Ovo je trik koji usne čini punijima, kao da ste ih precrtali, ali bez toga da izgleda preterano“, objašnjava Hjuzova. Prvi korak je da odaberete pravu nijansu olovke za usne kako biste postigli zamućeni efekat koji odmah daje svežiji izgled. U svom edukativnom videu koristila je najtamniju nijansu, za ono što naziva „maksimalnim efektom“.

Ali kasnije je istakla da to nije izgled koji većina želi da nosi svaki dan. Umesto toga, predlaže jednostavan trik za odabir savršene nijanse: „Trebalo bi da bude za jednu nijansu tamnija od vaše kože“, kaže Hjuzova.

Sledeći korak su četiri precizne linije, koje, kako Hjuzova objašnjava, ciljaju delove usana koje želite vizuelno da povučete unazad (uglovi usana) i one koje želite da naglasite i učinite punijima (Kupidonov luk i sredina donje usne). Na svakom od tih mesta nacrtajte malu, blago precrtanu liniju, a zatim je izblendajte mekanom četkicom.

„Tako dobijate mekan, zamućen završetak bez uklanjanja proizvoda“, kaže. „Koliko ćete blendati zavisi od ličnih preferencija. Ponekad želim više definicije pa blendam manje, ali ako želite nežniji efekat, više blendanja je pravi put.“ Na kraju dodajte sjaj za usne i spremni ste, iluzija punijih usana je postignuta, prenosi Vogue.

