Frizura se zove the french waves, a reč je o suptilnijim i nežnijim talasima u kosi, s manje izraženom teksturom, odnosno i frizura sa sobom nosi popularan (i poželjan) je ne sais quoi momenat.

Prema pisanju Glamoura, reč je o jednoj od varijanti vrlo popularnih beach waves, ali bez krute strukture koja se najčešće dobije korišćenjem figara ili štapa za uvijanje kose. Ključ ovakvog izgleda je, pojašnjavaju frizeri, menjati "smer" svakog uvojka u kosi kako bi ona bila nestrukturirana i mekana.

Ako želite isprobati najnoviji trend, možete to uraditi bez obzira na svoj tip kose jer "francuski talasi" funkcionišu na svim teksturama, a ključ je zapravo u - pripremi. Kako bi rezultat bio optimalan, najbolje je pre stilizovanja koristiti sprej za volumen u kosi pa će tako talasi trajati što duže. Nakon što ste kosu uvili kosu, i to u raznim smerovima, važno ju je dobro iščešljati da biste postigli željeni rezultat i kako bi se talasi što bolje "opustili".

Najvažnije obeležje ove frizure je to što ona, nakon stilizovanja, mora biti lagana i prozračna te ne sme delovati "presređeno", već treba odavati utisak opuštenosti. Stručnjaci savetuju da je najbolji rezultat onaj koji kombinuje 'I woke up like this' trenutak i dozu francuskog šika. Dakle, neopterećeno, jednostavno i cool.

Vogue piše kako je ova frizura cool i u celebrity svetu, gde je nose imena poput Due Lipe, Irine Šaj i Prijanke Čopre.

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