Biljka koju mnogi imaju u kuhinji mogla bi da pomogne u kontroli apetita, a uz to donosi i brojne zdravstvene koristi. Prema rečima ruske nutricionistkinje Tatjane Zaletove, nana može da pojača osećaj sitosti i smanji potrebu za prejedanjem.

Mnogi ljudi nastavljaju da jedu čak i kada više nisu gladni, najčešće zato što im hrana predstavlja jedan od najlakše dostupnih izvora zadovoljstva. Međutim, stručnjaci ističu da postoje načini da se osećaj zadovoljstva pojača bez dodatnih kalorija.

„Dodavanje nane u hranu ili napitke može pomoći da se osećate zadovoljnije nakon obroka“, navodi Zaletova.

Tajna se krije u mentolu, sastojku koji se nalazi u eteričnom ulju nane. Prema objašnjenju nutricionistkinje, mentol može da podstakne oslobađanje endorfina, takozvanih hormona sreće, koji utiču na raspoloženje i osećaj zadovoljstva.

Kada se nivo endorfina poveća, mozak dobija signal sličan onom koji nastaje nakon prijatnog iskustva. Zbog toga se osećaj sitosti može javiti brže, a želja za dodatnim grickanjem biti manja.

Pored toga, nana je poznata i po tome što osvežava organizam, pomaže varenje i često se koristi kao prirodna podrška kod nadimanja i osećaja težine nakon obroka.