Lidija Southem godinama je pokušavala da upozori lekare na simptome koji su je zabrinjavali, ali su njene tegobe uglavnom pripisivane manje ozbiljnim zdravstvenim problemima. Tek dve godine nakon prvih upozorenja dobila je dijagnozu koja joj je promenila život – uznapredovali rak jajnika.

Sve je počelo 2021. godine kada je primetila da su joj menstruacije postale znatno obilnije nego ranije. Iako je vodila aktivan život, redovno vežbala i smatrala se zdravom osobom, osećala je da nešto nije u redu.

Vremenom su se pojavili i drugi simptomi, kao što su nadutost stomaka, učestalo mokrenje, bolovi i kvržice na stomaku. Međutim, lekari nisu smatrali da postoji razlog za zabrinutost.

Tokom trudnoće tegobe su postale još izraženije, ali su joj, kako kaže, više puta govorili da je premlada i previše zdrava da bi se radilo o ozbiljnoj bolesti. „Kao ženi često vam kažu da su takvi simptomi normalni i da treba samo da nastavite dalje. Pošto moj lekar nije bio zabrinut, ni ja nisam mislila da je nešto ozbiljno“, ispričala je Lidija za „SWNS“.

Ipak, nije odustajala. Tokom naredne dve godine više puta je tražila pomoć i odlazila na preglede. Kada je napipala kvržicu na stomaku, rečeno joj je da je u pitanju kila i zakazana joj je operacija, bez dodatnih analiza.

Preokret se dogodio tek kada se pojavilo još nekoliko kvržica, uključujući jednu u predelu prepona. Ovoga puta pregledala ju je lekarka koja je odmah posumnjala da problem nije bezazlen. Iako su joj govorili da se rak jajnika uglavnom javlja kod starijih žena, Lidija je insistirala na dodatnim pregledima.

U junu 2023. godine stigla je šokantna dijagnoza. Nizak serozni karcinom jajnika u četvrtom stadijumu, što znači da se bolest već proširila na druge delove tela. „Bilo je zastrašujuće. Prvo što sam pomislila bilo je da moram da preživim zbog svoje dece“, prisetila se.

Zbog ozbiljnosti bolesti odlučila se za privatno lečenje i pronašla hirurga specijalizovanog za tu vrstu karcinoma. Tokom veoma zahtevne operacije urađena joj je potpuna histerektomija, a uklonjeni su i slezina, delovi creva, deo dijafragme i pupka. Lekari su kasnije opisali da se rak proširio po trbušnoj duplji „kao da je neko posejao seme“.

Nakon dugog oporavka, Lidija danas javno govori o svom iskustvu kako bi podigla svest o retkom obliku raka jajnika poznatom kao niskogradusni serozni karcinom jajnika (LGSOC).

Njena poruka ženama je jasna: ne ignorišite simptome i ne dozvolite da vas ubede da ste previše mladi ili previše zdravi da biste imali ozbiljan zdravstveni problem.

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