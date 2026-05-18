Ako razmišljate o promeni boje kose, stručnjaci izdvajaju nijansu koja bi mogla postati najveći trend proleća 2026. godine. Poznati frizer Tom Smit ovu boju nazvao je „sirup plava“, a reč je o nežnoj i svilenkastoj plavoj nijansi koja kosi daje toplinu, sjaj i prirodan izgled.

Savršeno osveženje

Ova boja kose predstavlja idealnu promenu nakon tamnijih zimskih tonova. Za razliku od hladnih i platinastih plavih nijansi, „sirup plava“ je toplija i mekša, pa izgleda prirodnije i laskavo na različitim tonovima kože, od svetlijih do tamnijih.

Upravo zbog toga mnoge poznate ličnosti i trendseterke već su početkom godine počele da biraju ovu nijansu.

Kombinacija toplih tonova

„Sirup plava“ karakteriše kombinacija toplih tonova, poput boje zlata, karamele i vanile. Ova kombinacija kosi daje sjaj i zdraviji izgled, pa je odličan izbor za one kojima kosa deluje beživotno posle zime.

Kako postići ovu nijansu

Dobra vest je da ovu boju nije teško postići, naročito ako već imate plavu kosu. U većini slučajeva dovoljno je da frizer tokom farbanja ili izvlačenja pramenova doda topli toner koji će kosi dati zlatni i blago karamel ton. Važno je samo da nijansa ostane topla, ali da ne pređe u takozvanu „jagoda plavu“. Rezultat je svetla, blistava i prirodna plava kosa koja je savršena za prolećne i letnje dane.

Video: