Kroz vekove, ljudi su se okretali malim, narodnim ritualima kako bi se odbranili od tuđe zavisti, loše energije, nestašice novca i osećaja težine koji zna da se nadvije nad domom. U tim običajima najčešće se koriste so, voda, beli luk, tamjan, lekovito bilje, molitve i afirmacije – svaki od njih sa svojom simbolikom i značenjem.

Ritual nije samo gest ili „postupak“. Za naše pretke on je bio način da se povežu sa svojim korenima, oslobode negativnog tereta i privuku ono što žele: više novca, snage, zdravlja, mira ili sreće.

U narodnom verovanju, svaki element ima svoju moć:

voda odnosi lošu energiju

vatra pročišćava

so štiti i čisti

bilje donosi mir i zdravlje

A na Instagram strani marijahorvatritualni objavljena su tri jednostavna rituala za koje mnogi veruju da donose mir, blagostanje i energetsku zaštitu doma.

Kad vas sve pritisne – spalite opale vlasi sa četke

U narodnoj tradiciji, kosa nosi snažnu energiju. Zato se veruje da spaljivanje nekoliko opalih vlasi može da „oslobodi“ težinu, stres, iscrpljenost i negativan naboj koji se nakupi tokom dana.

Uzmite par vlasi sa četke

Spalite ih na tanjiriću

Dok gore, duboko udahnite i mentalno „otpustite“ ono što vas muči

Kažu da ovaj mali korak donosi neobično olakšanje.

Za veći priliv novca – novčanicu uvaljajte u so

Ako vam se čini da novac stalno curi ili nikako da dođe – postoji jednostavan ritual.

Na tacnu stavite novčanicu većeg apoena

Preko nje pospite malo soli

Recite: „Da se novac umnožava i dolazi mi lako.“

Vratite novčanicu u novčanik i ne trošite je

U narodnoj simbolici, so privlači čist protok – pa i bolji priliv para.

Očistite energiju doma – so u levoj cipeli

Ako vam se čini da se u prostoru nakupila težina, tenzija ili tuđa negativnost, postoji jednostavan način da to „razbijete“.

U nedelju uveče stavite prstohvat soli u LEVU cipelu

Tokom naredne nedelje nosite tu obuću

Veruje se da so polako čisti energetsko polje i donosi smirenje

Kažu da mnogi već posle nekoliko dana osete lakšu atmosferu u domu i bolju unutrašnju stabilnost.