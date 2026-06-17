Kroz vekove, ljudi su se okretali malim, narodnim ritualima kako bi se odbranili od tuđe zavisti, loše energije, nestašice novca i osećaja težine koji zna da se nadvije nad domom. U tim običajima najčešće se koriste so, voda, beli luk, tamjan, lekovito bilje, molitve i afirmacije – svaki od njih sa svojom simbolikom i značenjem.
Ritual nije samo gest ili „postupak“. Za naše pretke on je bio način da se povežu sa svojim korenima, oslobode negativnog tereta i privuku ono što žele: više novca, snage, zdravlja, mira ili sreće.
U narodnom verovanju, svaki element ima svoju moć:
- voda odnosi lošu energiju
- vatra pročišćava
- so štiti i čisti
- bilje donosi mir i zdravlje
A na Instagram strani marijahorvatritualni objavljena su tri jednostavna rituala za koje mnogi veruju da donose mir, blagostanje i energetsku zaštitu doma.
Kad vas sve pritisne – spalite opale vlasi sa četke
U narodnoj tradiciji, kosa nosi snažnu energiju. Zato se veruje da spaljivanje nekoliko opalih vlasi može da „oslobodi“ težinu, stres, iscrpljenost i negativan naboj koji se nakupi tokom dana.
- Uzmite par vlasi sa četke
- Spalite ih na tanjiriću
- Dok gore, duboko udahnite i mentalno „otpustite“ ono što vas muči
Kažu da ovaj mali korak donosi neobično olakšanje.
Za veći priliv novca – novčanicu uvaljajte u so
Ako vam se čini da novac stalno curi ili nikako da dođe – postoji jednostavan ritual.
- Na tacnu stavite novčanicu većeg apoena
- Preko nje pospite malo soli
- Recite: „Da se novac umnožava i dolazi mi lako.“
- Vratite novčanicu u novčanik i ne trošite je
U narodnoj simbolici, so privlači čist protok – pa i bolji priliv para.
Očistite energiju doma – so u levoj cipeli
Ako vam se čini da se u prostoru nakupila težina, tenzija ili tuđa negativnost, postoji jednostavan način da to „razbijete“.
- U nedelju uveče stavite prstohvat soli u LEVU cipelu
- Tokom naredne nedelje nosite tu obuću
- Veruje se da so polako čisti energetsko polje i donosi smirenje
Kažu da mnogi već posle nekoliko dana osete lakšu atmosferu u domu i bolju unutrašnju stabilnost.
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