Više uživaju u obrocima

- Hranjenje je jedan od životnih užitaka. To je jedna od najboljih stvari koje možeš raditi na sastanku i jedna od najboljih aktivnosti kada si u braku - napisao je jedan muškarac i dodao da su dijete možda ponekad neophodne, ali ne smeju postati smisao života.

Odlično se maze

Jedan od faktora u vezi je i maženje. Mnogi muškarci se vole stisnuti uz svoju ženu, a tu one punije imaju prednost.

- Volim punije žene iz istog razloga zbog kojeg volim i svoj veliki jastuk više od malog - napisao je jedan od komentatora.

- Hranjenje je jedan od životnih užitaka. To je jedna od najboljih stvari koje možeš raditi na sastanku i jedna od najboljih aktivnosti kada si u braku - napisao je jedan muškarac i dodao da su dijete možda ponekad neophodne, ali ne smeju postati smisao života.

Pozitivne su

Zahvaljujući njihovim zabavnim, dragim, ali i kompleksnim karakterima, muškarcima nikada nije dosadno uz puniju devojku.

Njihova priroda pomaže tome da u vezi nema ustajalosti. To ih čini posebnima.

Vole njihove figure

Mnogim muškarcima punije žene su fizički privlačne. To je zato što njihova tela imaju sve što su ikada hteli u ženi.

Dobro se nose sa problemima

Muškarci su primetili dve karakteristike punijih žena koje obožavaju. Prva stvar je to kako se nose sa problemima, jer su u životu naučile da se nose sa neugodnim situacijama. To im je pomoglo i da izgrade samopouzdanje i vole se takve kakve jesu.

Brižne su

Uglavnom, punije žene su izvrsne u brizi o drugima. To je možda i zato jer često stavljaju druge ispred sebe. Uz to, ispada i da punije žene više vole da budu u društvu svojih muškaraca. To znači da vam je zabava zagarantovana šta god radili po kući ili van nje.