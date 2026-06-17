Od 28. juna do 11. avgusta 2026. godine Mars će boraviti u znaku Blizanaca, donoseći potpuno drugačiju energiju od one na koju smo navikli tokom njegovog boravka u Biku. Umesto sporog, promišljenog i upornog delovanja, sada na scenu stupaju brzina, snalažljivost, komunikacija i mnoštvo novih informacija.

Mars je planeta akcije, inicijative i pokretačke snage, a kada se nađe u Blizancima, energija se usmerava na reči, pregovore, ideje, kontakte i razmenu informacija. Tokom ovog perioda mnogi će imati osećaj da im misli rade brže nego inače, da lakše sklapaju poznanstva i da su spremni da istovremeno rade više stvari.

Ovo je odličan period za učenje, usavršavanje, kraća putovanja, poslovne pregovore, pisanje, javne nastupe i sve aktivnosti koje zahtevaju brze reakcije i prilagođavanje novim okolnostima. Dobra ideja može doneti više koristi nego meseci napornog rada.

Ipak, postoji i druga strana ove energije. Mars u Blizancima često donosi rasipanje pažnje, započinjanje više poslova odjednom i teškoće da se sve privede kraju. Zato će najveći izazov narednih šest nedelja biti da se napravi jasna lista prioriteta i da se ne odustaje od započetog čim se pojavi nešto zanimljivije.

Pojačana komunikacija može doneti i više rasprava. Reči će imati veću težinu nego inače, pa će jedna nepromišljena izjava lako izazvati sukob. Zato je važno da se u trenucima nervoze ne reaguje impulsivno.

Mars u Blizancima posebno aktivira nervni sistem, pa su mogući umor, nesanica, napetost u ramenima i vratu, kao i osećaj mentalnog preopterećenja. Upravo zbog toga stručnjaci savetuju da se povremeno napravi pauza od telefona, društvenih mreža i prevelikog priliva informacija.

Ovaj astrološki period najviše pogoduje ljudima koji rade sa informacijama, medijima, marketingom, obrazovanjem, trgovinom i komunikacijama. Ideje će dolaziti brzo, a prilike će se otvarati kroz razgovore, poznanstva i kontakte.

Ključna poruka Marsa u Blizancima glasi: govorite, učite, povezujte se i budite fleksibilni, ali ne zaboravite da završite ono što ste već započeli.