Suvo šišanje kose postaje jedan od najvećih trendova u svetu lepote, jer sve više žena traži frizure koje izgledaju lepo čak i bez feniranja, pegle i svakodnevnog stilizovanja.

Sve više frizerskih salona primećuje rast interesovanja za tehniku koja kosu oblikuje u njenom prirodnom stanju.

Ako vam se nekada dogodilo da nakon odlaska kod frizera budete oduševljeni frizurom, a već posle prvog pranja kod kuće shvatite da više ne izgleda isto, razlog možda nije u vašoj kosi, već u načinu šišanja. Klasično šišanje uglavnom se radi na mokroj kosi, dok suvo šišanje omogućava frizeru da odmah vidi pravu teksturu, volumen i način na koji kosa prirodno pada.

Zašto je suvo šišanje postalo toliko popularno?

Kod ove tehnike kosa se ne kvasi pre šišanja. Frizer posmatra kosu onako kako je nosite svakog dana, pa mnogo lakše može da proceni:

kako kosa prirodno pada

gde se stvara volumen

kako se formiraju talasi i lokne

kolika će zaista biti dužina frizure nakon šišanja

Kada je kosa mokra, ona je teža, nešto duža i ponaša se drugačije nego kada se osuši. Zbog toga se često dešava da frizura kod kuće ne izgleda isto kao u salonu.

Kome suvo šišanje najviše odgovara?

Stručnjaci ističu da je ova tehnika posebno pogodna za žene sa talasastom i kovrdžavom kosom.

Kod lokni svaki pramen pada drugačije, pa klasično šišanje na mokroj kosi može dovesti do neujednačene dužine. Suvo šišanje omogućava frizeru da vidi stvarni oblik kovrdža i prilagodi frizuru svakom pramenu posebno.

Dobre rezultate daje i kod:

tanke kose

osetljive kose

stepenastih frizura

šiški

frizura koje zahtevaju više volumena

Zbog toga se za ovu tehniku sve češće odlučuju žene koje žele prirodan izgled uz minimalno održavanje.

Najveća prednost? Frizura izgleda dobro i kod kuće

Jedna od najvećih prednosti suvog šišanja jeste to što je rezultat mnogo predvidljiviji.

Frizer već tokom šišanja vidi kako će kosa izgledati u svakodnevnim uslovima i kako će padati bez dodatnog stilizovanja. Upravo zato mnoge žene primećuju da frizura duže zadržava oblik, lakše se održava i lepše raste između dva odlaska u salon.

Ova tehnika pokazala se kao idealan izbor za sve koje žele modernu, prirodnu i praktičnu frizuru koja izgleda lepo čak i kada nemaju vremena za dugo sređivanje pred ogledalom.