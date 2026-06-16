Većina ljudi redovno pere sudoperu, menja sunđere i briše radne površine, ali jedno mesto u kuhinji često ostaje potpuno zanemareno. Upravo na njemu mogu da se nakupe masnoća, ostaci hrane i veliki broj bakterija.

Reč je o dugmićima i prekidačima na šporetu koje svakodnevno dodirujemo tokom pripreme obroka, a veoma retko temeljno čistimo.

Kako nastaje problem?

Dok spremamo hranu, ruke neprestano prelaze sa namirnica na šporet. Dovoljno je da posle dodirivanja sirovog mesa, jaja ili masnih sastojaka okrenemo dugme na šporetu i bakterije se trenutno prenose na njegovu površinu.

Vremenom se oko komandi stvara nevidljiv sloj masnoće i prljavštine koji postaje idealno mesto za zadržavanje mikroorganizama.

Poseban problem predstavlja činjenica da iste prekidače kasnije dodiruju i ostali članovi domaćinstva, pa se nečistoće lako šire po celoj kuhinji.

Nevidljivi sloj koji skuplja bakterije

Tokom kuvanja, prženja i pečenja nastaju sitne čestice masnoće koje se talože na plastici oko komandi. Taj lepljivi sloj često nije lako uočiti, ali upravo on zadržava prašinu, ostatke hrane i bakterije.

Što se duže ne čisti, to ga je teže ukloniti.

Kako pravilno očistiti prekidače na šporetu?

Za detaljno čišćenje potrebno je pažljivo skinuti prekidače i potopiti ih u toplu vodu sa nekoliko kapi deterdženta za sudove.

Nakon petnaestak minuta omekšaće sve naslage, pa ih možete očistiti starom četkicom za zube, posebno u udubljenjima i oko ivica.

Pre vraćanja na mesto važno je da se potpuno osuše.

Jednostavan trik protiv tvrdokorne masnoće

Ako su se oko prekidača stvorile uporne naslage, može pomoći alkoholno sirće.

Dovoljno je naprskati ga na površinu, ostaviti nekoliko minuta da deluje, a zatim nežno ukloniti nečistoće pamučnim štapićem. Tako ćete lako dopreti i do najmanjih pukotina.

Koliko često treba čistiti?

Stručnjaci preporučuju da se komande šporeta prebrišu nakon većih kuvanja, dok bi detaljno pranje trebalo obavljati najmanje jednom nedeljno.

Redovno održavanje ne samo da uklanja bakterije, već produžava vek trajanja uređaja i doprinosi boljoj higijeni cele kuhinje.

Mnogi veruju da je sudopera najprljavije mesto u domu, ali se često ispostavi da su upravo dugmići na šporetu najveći sakupljači bakterija koje svakodnevno nesvesno dodirujemo.