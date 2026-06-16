Mnogi ljudi pred odlazak na odmor panično pokušavaju da smršaju nekoliko kilograma. Kada vide da su stomak i višak na bokovima i dalje tu, posežu za drastičnim merama – preskaču obroke ili čak potpuno gladuju nekoliko dana.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da takav pristup ne samo da ne daje željene rezultate, već može ozbiljno da optereti organizam. Prema rečima lekarke Jekaterine Kašuh, naglo smanjenje unosa kalorija telo doživljava kao alarm. Umesto da ubrzano sagoreva masne naslage, organizam prelazi u režim štednje energije i usporava mnoge procese.

Organizam se brani od gladi

Kada naglo prestanemo da jedemo, telo pokušava da sačuva energiju. Zbog toga se usporava metabolizam, smanjuje potrošnja kalorija i organizam prelazi u svojevrsni „režim preživljavanja“. To znači da ne sagoreva masnoće onako brzo kako mnogi očekuju.

Mogući problemi sa žučnom kesom

Stručnjaci upozoravaju i na još jedan problem. Za normalan rad žučne kese neophodan je redovan unos masti kroz hranu. Dugotrajno gladovanje ili veoma oskudna ishrana mogu da dovedu do zastoja žuči, zbog čega ona postaje gušća i povećava se rizik od komplikacija.

Kilogrami koje izgubite nisu mast

Najveća zabluda je da se za nekoliko dana gladovanja topi salo. U stvarnosti, telo najpre gubi vodu i sadržaj creva. Zato vaga može pokazati manje kilograma, ali čim se osoba vrati normalnoj ishrani, izgubljena težina se brzo vraća.

Posle gladi često dolazi prejedanje

Nakon perioda gladovanja organizam pokušava da nadoknadi izgubljenu energiju. Zbog toga mnogi ljudi posle dijete jedu više nego ranije, pa se kilogrami vraćaju veoma brzo. Nerijetko se javlja i osećaj krivice, što dovodi do novog ciklusa restrikcija i prejedanja.

Šta stručnjaci preporučuju?

Umesto gladovanja pred letovanje, savetuje se uravnotežena ishrana i postepena promena navika. Nekoliko dana bez hrane neće istopiti stomak, ali može izazvati dodatni stres za organizam. Mnogo bolji efekat daje dugoročno zdravija ishrana, više kretanja i realna očekivanja od mršavljenja.

Suština je jednostavna: ako pokušavate da smršate tik pred more, gladovanje vam verovatno neće pomoći da izgubite masne naslage, ali može da uspori metabolizam i poveća rizik od prejedanja čim se vratite normalnim obrocima.