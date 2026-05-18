Odlazak kod frizera ne završi se uvek savršenom bojom. Nekada pramenovi ispadnu previše svetli, žuti, sivi ili tamniji nego što ste očekivali, ali to ne znači da morate odmah ponovo u salon.

Postoje jednostavni trikovi koji mogu pomoći da kod kuće ublažite nijansu i vratite kosi lepši izgled bez dodatnog oštećenja.

Kada su pramenovi previše svetli ili pepeljasti

Previše hladni ili sivi tonovi često deluju neprirodno i mogu učiniti da kosa izgleda beživotno.

U tom slučaju mogu pomoći šamponi i regeneratori sa toplijim pigmentima, poput medene ili zlatne nijanse. Dobra opcija su i hranljive maske sa blagim pigmentom koje vraćaju toplinu i sjaj.

Kako ukloniti žute tonove

Žuti pramenovi su jedan od najčešćih problema posle farbanja ili blajhanja.

Najbolje rešenje je ljubičasti šampon koji neutrališe žutilo i vraća hladniji ton kosi. Važno je da se ne koristi prečesto niti da dugo stoji na kosi kako ne bi ostavio sivkast efekat.

Ako su pramenovi ispali pretamni

Kada toner ili boja previše potamne kosu, moguće je postepeno ublažiti nijansu blagim pranjem.

Neki koriste kombinaciju šampona protiv peruti, malo sode bikarbone i regeneratora kako bi nežno izvukli višak pigmenta iz dlake.

Nega je najvažnija

Bez obzira na problem sa bojom, kosa posle farbanja zahteva dodatnu hidrataciju i oporavak.

Maske sa keratinom, kokosovim ili arganovim uljem mogu pomoći da kosa ponovo postane mekana i sjajna. Takođe se savetuje da se neko vreme izbegavaju presa, figaro i često feniranje.

Uz malo strpljenja i pravilnu negu, čak i loše nijanse mogu se ublažiti bez novih hemijskih tretmana.